Wird alles wirklich dauernd teurer? Der Reality-Check

Der Mensch im Allgemeinen und der sparsame Süddeutsche im Besonderen neigen dazu, sich über Preissteigerungen zu erzürnen. Doch wie viel davon ist eigentlich berechtigte Wut?

Da platzt einem der Kragen: 1,33 will die Tankstelle für den Liter Super? Gestern waren wir doch noch bei 1,29! Und was ist mit den Nudeln im Supermarkt? Im März hat man für ein Pfund von der guten Sorte noch 1,79 bezahlt und jetzt gleich 20 Cent mehr? Klingt bekannt? Das ist kein Grund zur Sorge. Denn wir alle sind natürlich immer besorgt, dass unsere Lebenshaltungskosten schneller steigen, als es unser Portemonnaie mitmacht. Doch für den folgenden Artikel haben wir in die Statistik-Kiste gegriffen und schauen uns an, ob es tatsächlich stimmt, dass alles teurer wird.

Woran könnte es liegen?

Dabei muss man gleich zu Anfang eine wichtige Ansage machen: Denn es ist nicht zu vermeiden, dass Dinge teurer werden. Zumindest ist es in einer freien Wirtschaft so. Die Grundlage dessen liegt im Prinzip der Inflation: Ein Rohstoff verteuert sich, etwa weil es schwieriger wird, ihn abzubauen. Diese Preise werden über alle Produktionsketten auf den Endverbraucher aufgeschlagen. Der bekommt hernach eine Gehaltserhöhung, hat demnach mehr Geld zur Verfügung und das Spiel beginnt von neuem. Und solange diese Inflationsrate pro Jahr unter einem Prozent bleibt, ist das auch kein Beinbruch, sondern kann für eine blühende Wirtschaft sogar gut sein. Und: Daraus erklärt sich auch, dass praktisch alles „ein wenig“ teurer wurde.

Was uns betrifft, kommt dabei vor allem die sogenannte Gefühlte Inflation zum Tragen. Und die hat mit der realen Inflation nur den Namen gemein. Denn wo ersteres auf harten Fakten beruht, ist letztere ein Bauchgefühl. Und es resultiert daraus, dass wir die Verteuerung von Dingen, die wir häufig kaufen (etwa Lebensmittel) sehr viel stärker gewichten als bei seltener gekauften Produkten. So entstand beispielsweise die Legende vom „Teuro“, als der Euro 2002 als Hartgeld eingeführt wurde.

Doch dabei vergessen viele nicht nur, dass auch ihr Gehaltszettel heute deutlich üppiger bestückt ist, sondern auch, dass sich eine Menge Güter über die Zeit verbilligt haben. Dazu passt auch die folgende Liste, für die wir preislich besonders prägnante Dinge zusammengestellt haben.

Teurer: Zigaretten

Gleich beim ersten Punkt stimmt nicht nur die gefühlte Wahrheit, sondern auch die Realität. Bei den Zigaretten sieht es nämlich so aus, dass sich der Preis pro Packung von drei Euro im Jahr 2003 auf derzeit rund sechs Euro verdoppelte. Aber nicht etwa, weil die Zigarettenhersteller so gierig wären. Die nämlich passten ihre Preise in diesem Zeitraum nur ein einziges Mal an, 2009, um 20 Cent. Was aber in diese Jahre fiel, waren gleich mehrere saftige Steuererhöhungen. Und an diesem Punkt kommt der Kapitalismus ins Rollen: Denn die Steuererhöhungen sorgen dafür, dass weniger Menschen qualmen. Weniger Raucher bedeutet weniger Umsatz für die Tabakindustrie, was wiederum für zusätzliche Preisanstiege sorgt, weil die Produktion sonst nicht rentabel bleibt – eine Logik, die auch bei zahlreichen anderen Produkten funktioniert.

Billiger: Unterhaltungselektronik

Beim Elektronik-Discounter um die Ecke hängt ein Fernseher für 500 Euro. Da muss man nicht lange mit dem Kopf schütteln, denn 1965 beispielsweise kostete ein Fernseher ungefähr 1550 D-Mark. Und man muss noch nicht einmal wissen, dass damals das monatliche Bruttoeinkommen nur bei knapp 1300 D-Mark lag, sondern einfach nur einen Umrechner bemühen, der die Inflation berücksichtigt. Voila: Der 1965er Röhrenfernseher würde heute für saftige 3223,86 Euro über die Ladentheke gehen, dafür gibt’s heute ein XXL-Ultra-HD-Gerät mit allen Schikanen.

Und so sieht es auch bei sämtlichen anderen Haushalts-Elektronikgeräten aus. Die ersten Handys etwa würden in heutigem Geld über 10000 Euro kosten. Eine Küchenmaschine schlüge mit über 600 zu Buche. Elektronik kennt nur einen Preis-Kurs: Abwärts.

Teurer: Heizen

Gut, dass es das Statistische Bundesamt gibt. Das verrät uns nämlich, dass man 1976 – also bereits nach der Preisexplosion durch die Ölkrise in 1973 – in Stuttgart für hundert Liter Heizöl (umgerechnet in Euro) 12,44€ bezahlen musste. Der Blick auf die heutigen Werte spricht eine deutliche Sprache: Für die gleiche Menge müssten Stuggis Einwohner nun 56,18€ bezahlen. Da gibt es nichts zu rütteln, Heizöl wurde (wie Kraftstoff) sehr viel teurer. Auch hier ist der Grund die Marktwirtschaft: Viel mehr (weltweite) Öl-Abnehmer als damals, gekoppelt mit einer stark erschwerten Förderung.

Und wie sieht es bei Gas aus? Auch da zeigt sich eine ähnliche Steigerung – zumal Gas- und Ölpreis durch die gleiche Förderung gekoppelt sind. Aber es kommt auch noch hinzu, dass Erdgas immens verstärkt zur Stromproduktion herangezogen wird. Anfang der 70er wurden gerade mal vier Prozent des europäischen Strombedarfs durch Erdgaskraftwerke sichergestellt, heute sind wir bei über 25%.

Gleich: Butter

Es war der Skandal des ausgehenden Sommers 2017 und beherrscht auch jetzt noch so manche Diskussion im Supermarktgang. Ein Pfund Butter kostet derzeit zwei Euro – beim Discounter wohlgemerkt. „Größte Preissteigerung seit Einführung des Euro“ schreien manche Zeitungen. Dabei ist der Preissprung bei Lichte betrachtet gar keiner. Anfang der 1960er etwa kosteten ebenfalls 500 Gramm Butter auch schon 1,63 Euro. Berechnet man dann noch die Inflation dazu, kommt man auf Butter, die eigentlich sogar etwas billiger wurde.

Der Trick mit der Arbeitszeit

Man könnte diese Liste jetzt beliebig lange fortführen, käme aber immer wieder zu einem verblüffend ähnlichen Ergebnis: Das meiste von dem, was heute zu unserem Warenkorb gehört, hat sich entsprechend der normalen Inflation und der Erhöhung unserer allgemeinen Kaufkraft verteuert. Die wirklich heftigen Ausreißer nach oben oder unten haben wir bereits dargelegt.

Doch wer tiefer in die Materie eindringen will, darf nicht einfach nur Preise vergleichen, denn das wäre die klassische Milchmädchenrechnung. Das Stichwort lautet „Kaufkraft pro Lohnminute“. Darunter verstehen Wirtschaftler den Zeitraum, den man unter Einberechnung von Kaufpreis und durchschnittlichem Gehaltsniveau arbeiten muss, um sich bestimmte Güter leisten zu können. Dazu nehmen wir einerseits die Werte von 1960 und stellen sie denen aus dem Jahr 2011 gegenüber. Der Zeitabstand bis heute kann vernachlässigt werden, weil die Preise sich seit 2011 nur um wenige Prozentpunkte steigerten, die aber das Gesamtergebnis nicht ändern (Angaben in Minuten, die für das Produkt zu arbeiten sind):

1kg Zucker 1960: 29 / 2011: 3

1l Vollmilch: 10 / 3

500g Kaffee: 204 / 21

1kg Mischbrot: 19 / 10

Kinobesuch: 36 / 27

Waschmaschine: 12963 / 1675

Kleiderschrank: 4083 / 2137

0,5l Bier: 14 / 3

Damenschuhe: 835 / 305

Tatsächlich sieht es also so aus, dass nominell gesehen kaum etwas teurer wurde. Denn wie schon erwähnt sehen wir nur den Ist-Zustand und vergleichen ihn mit der unmittelbaren Vergangenheit. Natürlich muss man heute für einen Kinoabend vielleicht 15 oder noch mehr Euro pro Kopf berappen und natürlich lag der Preis dafür 2007 vielleicht nur bei rund sechs Euro. Darüber vergessen jedoch die allermeisten Verbraucher, dass sie damals auch weniger in der Tasche hatten.

Fazit

So einfach es die Erklärung (und das Jammern) machen würde, aber „leider“ stimmt es ganz und gar nicht, dass alles immer teurer wird. Ja, die Preise steigen immerzu und oftmals in manchen Teilbereichen auch stärker als Inflation und allgemeines Lohnniveau folgen könnten. Tatsache ist jedoch, dass wir uns heute, was Preis- und Gehälter angeht, auf etwa dem gleichen Level wie Anfang der 1990er befinden. Natürlich ist das kein Ruhmesblatt für die Wirtschaft, weil sich seitdem eigentlich die Löhne ein gutes Stück gesteigert haben sollten. Dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass vieles in unserem Leben heute nominell nicht wirklich teurer ist – dafür aber manches um einiges billiger.