× Erweitern Map Heilbronn Foto: sevenMaps7/shutterstock

Die Wirtschaft in Heilbronn floriert. Die Region Heilbronn-Franken zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsstandorten in Baden-Württemberg. Durch Firmen wie Audi, Intersport oder Kaufland ist die Metropolregion mit Spitzenprodukten aus den Bereichen Maschinen- oder Fahrzeugbau, Elektrotechnik sowie Nahrungs- und Genussmittel sowohl im Inland als auch im Ausland äußerst beliebt. Gleichzeitig muss es sich die Innovationskraft nicht erst von woanders her holen: Mit der Hochschule Heilbronn, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn oder auch der Innovationsfabrik Heilbronn holt man sich die klugen Köpfe in die Region und lässt sie nicht wieder weg. Die wirtschaftliche Entwicklung in und um Heilbronn wird weiter bergauf gehen, da sind sich die ansässigen Unternehmen sicher.

Heilbronner Unternehmer sind zufrieden

× Erweitern Konjunkturumfrage IHK Heilbronn-Franken

Jedes Jahr veröffentlicht die Industrie- und Handelskammer einen Konjunkturbericht. Dafür werden Unternehmen einer Region bzw. eines Bundeslandes befragt, wie sie die aktuelle sowie die zu erwartende Geschäftslage der nächsten Monate einschätzen. Die IHK Heilbronn-Franken kam zu dem Ergebnis, dass gut 58,1 Prozent der Firmen sehr zufrieden sind und dass sogar 35,6 Prozent der Betriebe der Meinung sind, dass sich die Geschäftslage in den nächsten zwölf Monaten weiter verbessern wird. Diese Zahlen sind kein Wunder, schließlich befindet sich gerade Heilbronn-Franken in einem stetig steigenden Wachstumskurs. Ausführliche Informationen zu den Einschätzungen der einzelnen Wirtschaftszweige finden Sie im Wirtschaftslagebericht der IHK Heilbronn-Franken für das 2. Quartal 2017.

Zahl der Arbeitslosen sinkt – Fachkräftemangel bleibt

Dass die Zahl der Erwerbslosen in der Region Heilbronn-Franken sinkt, klingt zunächst vielversprechend. Immerhin waren es im Juli 2016 noch 18.395 Menschen auf Arbeitssuche, im Juli 2017 dagegen nur 16.776. Das bedeutet eine Veränderung von -8,8 Prozent. Obwohl es rund 10.992 offene Stellen gibt, herrscht weiterhin akuter Fachkräftemangel, den rund 62 Prozent der Unternehmen mittlerweile als existenzbedrohend einstufen. Tatsächlich würden 29 Prozent der Betriebe die Beschäftigungsanzahl erhöhen, finden allerdings keinen adäquaten Nachwuchs.

× Erweitern IHK-Fachkräftemonitor, Grafik: IHK Heilbronn-Franken

Laut des IHK-Fachkräftemonitors wird sich die Lage in den kommenden Jahren weiter zuspitzen: Bis 2030 werden über 20.000 gut ausgebildete Fachkräfte fehlen – und zwar in allen Bereichen, vom Ingenieur bis zum „einfachen“ Tischler.

Die Wirtschaft wächst weiter

Der wirtschaftliche Aufschwung ist in ganz Baden-Württemberg zu spüren. Unternehmen wie Lexware, die sich unter anderem auf Warenwirtschaftssysteme spezialisiert haben, um kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Wawi zu helfen, verzeichnen steigende Gewinne bei Inlandsgeschäften. ZF Friedrichshafen war erst vor einigen Monaten in den Schlagzeilen, weil es sich weiter vergrößert hat. Und doch kann man durchaus sagen, dass die Region Heilbronn-Franken einen beträchtlichen Teil des baden-württembergischen Wirtschaftswachstums ausmacht. Besonders im Bereich Export ist die Region ganz vorn dabei: Trotz des anstehenden BREXIT der Briten und der angespannten Situation mit den USA florieren die Auslandsgeschäfte in Heilbronn: