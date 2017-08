Thomas Fick - Bündnis 90/Die Grünen

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 267 Heilbronn im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Thomas Fick

Geburtstag-/Ort: 16. August 1957 in Creglingen

Wohnort: Leingarten

Studium/Ausbildung: Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie, Uni Gießen und Tübingen, Diplom-Pädagoge

Derzeitiger Beruf: Seit 2012 Geschäftsführer der Behinderten-Förderung-Linsenhofen e.V. (BFL), einer Einrichtung mit differenzierten Angeboten für Menschen mit Behinderung und ihre Familien im Raum Nürtingen.

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Grünen legen zu und werden 3.stärkste Kraft!

2. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Wir stehen zum Asylrecht wie es durch das Grundgesetz und die Genfer Konvention festgelegt ist. Menschen, die an Leib und Leben verfolgt sind und vor Krieg und Terror aus ihrem Land fliehen ( müssen), haben ein Anrecht auf unseren Schutz.

3. Was muss getan werden, um die Bürger vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Im Rahmen der EU müssen für alle Mitgliedsländer verbindliche Regelungen zum Asylrecht getroffen werden. Dies ist im Moment nicht der Fall und die deutsche Regierung hat hier lange Zeit Fehler gemacht. Die direkten Mittelmeeranrainer (Italien, Griechenland, Zypern..) hat man mit den Problemen allein gelassen.

Asylbewerber müssen an der Grenze rasch und zuverlässig registriert werden. Die Bearbeitung der Asylanträge muss rasch erfolgen.- Es kann nicht sein, dass Personen 2 Jahre und länger mit ungeklärtem Status in Erst-/ Folgeeinrichtungen untergebracht sind!

Rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber müssen in ihr Herkunftsland zurückkehren.

Anerkannte Flüchtlingen bzw. geduldete Personen müssen rasch integriert werden – d.h. Deutschkurse, Vermittlung/ Suche nach Arbeit/ Beschäftigung, für Kinder: Kita, Schule.

Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz. Wir sind in vielen Feldern auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen. Es muss daher eine Möglichkeit geben, sich legal um eine Arbeitsstelle in Deutschland zu bemühen- und nicht über die Schiene des Asylantrags. Hier hat die CDU/CSU bisher jeden Ansatz verhindert.

Deutschland muss mehr tun, um die Fluchtursachen in den Ländern in Asien, Afrika, Naher Osten zu bekämpfen. D.h. demokratische, rechtsstaatliche Strukturen aufbauen und fördern. Bildung für alle ermöglichen, wirtschaftliche Projekte fördern. In dem Maße, in dem dies gelingt, werden die Flüchtlingszahlen zurück gehen.

Die internationale Zusammenarbeit muss verbessert werden

Das Waffenrecht muss verschärft werden – es ist immer noch zu einfach, an eine Waffe zu kommen.

Gefährder müssen engmaschig und zuverlässig überwacht werden.

Videoüberwachung nicht generell, sondern nur an gefährlichen/ sensiblen Orten.

Der Verfassungsschutz in Deutschland muss grundlegend reformiert werden – die Zuständigkeiten zwischen Polizei und Nachrichtendiensten und der Bundes-/ Länderebene müssen eindeutig festgelegt werden. Der Informationsaustausch muss klar geregelt werden.

Gefahrenabwehr durch die Polizei hat für uns den Vorrang vor den Geheim-/ Nachrichtendiensten. – d.b. die Polizei muss personell und technisch gut aufgestellt sein!

4. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Die Europäische Union hat über 70 Jahre in Europa Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand gesichert. Aus ehemaligen Feinden sind Freunde und Partner geworden – dies ist ein großer Schatz! Wir setzen uns dafür ein, dass der Zusammenhalt der EU-Mitgliedsländer gestärkt und vertieft wird. In einer globalen Welt hat Kleinstaaterei keine Zukunft! Das heißt: Deutschland muss weiter ein Motor für mehr und bessere Zusammenarbeit sein. Dabei darf es nicht nur um wirtschaftliche Themen gehen – auch in sozialen, ökologischen und (arbeits-)rechtlichen Fragen müssen gemeinsame Antworten und Standards für die zahlreichen Fragen gefunden werden.

5. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Ich halte es für wichtig, dass die deutsche Politik so ausgerichtet ist, dass demokratische Werte, rechtsstaatliche Strukturen und die Einhaltung internationaler Verträge der Maßstab sind. Es darf nicht sein, dass aus wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Erwägungen heraus Zugeständnisse gemacht werden.

Kontakte und regelmäßige Gespräche zu den Regierungen sind wichtig – die Haltung Deutschlands muss dabei konsequent deutlich gemacht werden.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Eine gute Bildung ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben und eine gute Berufsperspektive. Der Bildungspolitik kommt daher eine große Bedeutung zu.

In Deutschland hängt der Zugang zu Bildung immer noch stark von der finanziellen Situation der Eltern ab – dies könenn wir uns nicht länger leisten!

„Niemand darf verloren gehen!“ ist unser Ansatz. Wir wollen für alle unter 3-jährigen Kinder einen Kita-Platz umsetzen, der Ausbau der Kita-Plätze muss forciert werden. An den Schulen wollen wir kleiner Klassen, eine bessere Lehrerversorgung. Mit einem Investitionsprogramm wollen wir für gute räumliche Rahmenbedingungen sorgen. – Für ein Land unserer wirtschaftlich en Bedeutung ist es ein Armutszeugnis, wie marode zahlreiche Schule momentan aussehen!

Das Bafög werden wir verbessern: es wird einen Zuschuss für alle geben und dazu einen Bedarfszuschuss für alle aus finanziell ärmeren Elternhäusern.

Das Kooperationsverbot muss aufgehoben werden – Bund und Länder müssen an einem Strang ziehen.

7. Was wollen Sie gegen die steigenden Mieten in vielen Städten tun?

Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass hier große Versäumnisse gemacht wurden: über Jahre hinweg wurde zu wenig in den Wohnungsbau investiert. Dies rächt sich nun.

Wir werden ein Förderprogramm für den Wohnungsbau initiieren. – mit einem Sofortprogramm wollen wir erreichen, dass bei zahlreichen Sozialwohnungen die Mietpreisbindung nicht ausläuft, sondern verlängert wird. Mit einem Dauerprogramm wollen wir Anreize schaffen – für private Wohnungseigentümer, Investoren vor allem aber auch für genossenschaftliche Wohnprojekte. Nur gemeinsam wird es gelingen, die dringend benötigen bezahlbaren Wohnungen zu schaffen. Notwendig ist zudem eine Reform des Mietrechts und eine Mietpreisbremse, die auch wirklich greift – d.h. Ausnahmetatbestände minimieren.