Thomas Utz - SPD

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 266 Neckar-Zaber im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Thomas Utz

Geburtstag/Ort: 13.04.1989, Dresden

Wohnort: Murr a.d. Murr

Studium/Ausbildung:

Bachelor of Arts: Betriebswirtschaftslehre (Finanzdienstleistungen), Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart

Bachelor of Arts: International Accounting, University of Glamorgen, Cardif

Bachelor of Arts (Hons): Business Administration (Financial Services), The Open University

Derzeitiger Beruf: Bankangestellter – Berater für mittelständische Unternehmensfinanzierung

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Mit Thomas Utz gewinnt eine neue Generation das Direktmandat im Wahlkreis Neckar-Zaber. Mit seiner optimistischen, anpackenden und heimatverbunden Art konnte der junge Betriebswirt die Menschen von sich und seinen Positionen überzeugen und ihr Vertrauen gewinnen.

2. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Mein persönlicher Ansatz lautet Einwanderung zu gestalten und Fluchtursachen zu bekämpfen.

Wer den Menschen in diesem Land einfache Lösungen dieser globalen Herausforderungen verspricht, der streut ihnen Sand in die Augen. Für mich ist dabei jedoch klar, dass sich wohl niemand freiwillig auf die teils lebensgefährliche Route über bspw. das Mittelmeer nach Europa macht und sein Leben und das Leben seiner Kinder und seiner Familie aufs Spiel setzt. Ich möchte, dass Deutschland und die Staaten Europas sich durch einen deutlich engagierteren Einsatz in Sachen Entwicklungshilfe entschieden darum bemühen, dass Menschen aus den Krisenregionen Afrikas keinen wirtschaftlichen Grund mehr haben ihre Heimat zu verlassen. Ich möchte, dass die Menschen in ihren Herkunftsstaaten die Möglichkeit auf ein Leben in Freiheit, Sicherheit und einem angemessenem wirtschaftlichen Wohlstand haben. Dazu brauchen wir ein deutlich erhöhtes Engagement aller Europäischer Staaten in Sachen Entwicklungshilfe. Zusätzlich dazu benötigen wir in Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsgesetz.

Wir brauchen klare, transparente und nachvollziehbare Regeln für diejenigen, die ohne Asylgrund zu uns kommen wollen. Eine Gesellschaft wie die unsere muss sich - nach kanadischem Vorbild - das Recht herausnehmen zu entscheiden, welche Personen in unserem Land und in unserer Gesellschaft einen positiven Beitrag leisten können und damit die Chance haben sollen, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Die jahrelange Blockadehaltung anderer großer Parteien in diesem Bereich kritisiere ich nach wie vor scharf.

3. Was muss getan werden, um die Bürger vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Der Staat muss alles in seiner Macht stehende tun um die Menschen vor Anschlägen und Gefährdung durch radikalisierte Gruppierungen aller Art zu schützen. Die jahrelange Sparpolitik des CDU-geführten Bundesinnenministeriums auf dem Rücken unserer Beamtinnen und Beamten muss ein Ende haben. Wir brauchen mehr Polizeikräfte auf unseren Straßen um die Menschen sichtbar zu schützen - aus diesem Grund fordere ich entsprechende Einstellungen bei der Bundespolizei und den jeweiligen Polizeibehörden der Länder und zwar mindestens 15.000 zusätzliche Kräfte.

Zusätzlich muss eine künftige Bundesregierung darauf hinarbeiten, dass Terrorismusbekämpfung als europäische Aufgabe verstanden wird und die Geheimdienste der EU-Staaten eng miteinander zusammenarbeiten und die Möglichkeiten zum Austausch entsprechender Daten über Gefährder etc. haben. Der beste Schutz gegen Terrorismus ist für mich jedoch eine gelungene Integration der Menschen in unsere Gesellschaft und die Vermittlung der Werte einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Kinder von wem auch immer radikalisiert und instrumentalisiert werden.

4. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Deutschland hat als wirtschaftlich stärkstes Land der Europäischen Union meines Erachtens eine besondere Verpflichtung gegenüber unseren Partnerstaaten der Europäischen Union. Das bedeutet für mich, dass Deutschland die treibende Kraft bei der Reformierung der Europäischen Union hin zu einer wirklich demokratischen und mit ausreichend Kompetenzen ausgestatteten Staatengemeinschaft sein muss. Die globalen Herausforderungen der Zukunft werden wir nur im gemeinsamen Verbund starker Schultern aller dazu gewillten EU-Staaten meistern können. Aus diesem Grund sollte sich Deutschland entschieden für eine Verlagerung von ausgewählten Kompetenzen bezüglich der Sozial- und Wirtschaftspolitik in Richtung EU einsetzen. Für mich ist es nach wie vor unverständlich, warum wir in Europa größtenteils mit einer gemeinsamen Währung bezahlen können, aber die Steuer- und Sozialsysteme erhebliche Unterschiede aufweisen. Der Brexit zeigt mir insbesondere, dass Europa starke und optimistische Stimmen benötigt, die mit Begeisterung und Leidenschaft von der Weiterentwicklung dieser, seit knapp 70 Jahren Frieden in Europa schaffenden, Erfolgsgeschichte benötigt. Gemeinsam mit Frankreich hat Deutschland die Chance hier Vorreiter und Antreiber einer neuen Europäischen Integrationsbewegung zu sein, die das Ziel haben muss, den Menschen in ganz Europa zu Wohlstand, Sicherheit und Freiheit zu verhelfen.

5. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Für mich ist wichtig zu betonen, dass Erdogan nicht die Türkei ist und Trump somit auch nicht die USA. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in den USA und in der Türkei viele Menschen leben, die die Politik ihrer Präsidenten nicht gut heißen. Aus diesem Grund ist für mich wichtig, dass Deutschland gegenüber Trump und Erdogan klar macht, welche rote Linien es in Sachen gegenseitigem Respekt, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und wirtschaftlicher Zusammenarbeit gibt und diese dann auch konsequent einhält. Dennoch sollten wir Partnerschaften mit anderen Völkern nicht ausschließlich von deren politischen Führungspersonal abhängig machen und darauf achten, dass wir in den letzten Jahrzehnten geschlossene Bündnisse nicht aus kurzsichtigen politischen Motiven aufgeben. Auch die Regierungszeiten von Trump und Erdogan werden eines Tages ihr Ende finden und es sollte unser aller Interesse sein, dann mit hoffentlich fortschrittlicheren Vertretern dieser Staaten wieder gemeinsame Politik im Interesse unserer Völker zu gestalten.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Deutschland muss als hoch industrialisiertes und wirtschaftlich erfolgreiches Land den klaren Anspruch haben „Bildungsweltmeister" zu sein. Unsere Schulen und Universitäten müssen weltweite Spitze sein und unseren Kindern somit beste Startmöglichkeiten in ihr künftiges Leben ermöglichen. Dabei müssen die vielfältigen und unterschiedlichen Talente und Stärken unserer Kinder gefördert und entdeckt werden.

Diese Erstklassigkeit muss uns auch endlich entsprechende finanzielle Mittel des Bundeshaushalts wert sein. Für mich ist aus diesem Grund wichtig, dass auch der Bund die Bundesländer bei der Finanzierung der Ausstattung, Sanierung und Einstellung von Lehrkräften finanziell unterstützt.

Zusätzlich dazu bin ich ein Verfechter der Gebührenfreiheit des gesamten Bildungsweges unserer Kinder, damit wir die immer noch vorherrschende Abhängigkeit des Bildungserfolgs unsere Kinder vom Geldbeutel der Eltern aufläsen. Von der Kita bis zum Meisterbrief oder Studienabschluss muss Bildung in einem Land wie Deutschland kostenfrei möglich sein. Die Zukunft unseres Landes hängt insbesondere an der Fähigkeit unserer Gesellschaft unsere Kinder fit für die Herausforderungen einer sich durch Digitalisierung und fortschreitender Globalisierung weiter verändernden Welt zu machen. Aus diesem Grund sollen jährlich künftig bis zu EUR 12 Mrd. aus dem Bundeshaushalt zusätzlich für die Finanzierung einer Bildungsoffensive bereitgestellt werden. Das ist gesellschaftlich deutlich gerechter, als wie die sogenannte Union dem von Trump wahllos geforderten Ziel der Steigerung des Wehretats um EUR 30 Mrd. hinterherzulaufen.