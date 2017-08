Ute Vogt – SPD

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 258 Stuttgart I im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Ute Vogt

Geburtstag-/Ort: 3. Oktober 1964 in Heidelberg

Wohnort: k.A.

Studium/Ausbildung:

Studium an der Universität Heidelberg und an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer

Abschluss mit dem zweiten juristischen

Derzeitiger Beruf: seit 2013 MdB, selbstständige Rechtsanwältin

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Rekordwahlbeteiligung bei der Bundestagswahl verschafft der SPD den Wahlsieg.

2. Was muss getan werden, um die Bürger zukünftig besser vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Die Konflikte angehen, die hinter dem Terror stecken. Bessere Zusammenarbeit von Polizei und Sicherheitsbehörden in Ländern, Bund und Europa. Und genügend gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die in der Ausübung ihrer Arbeit von der Gesellschaft getragen werden. Stärkung der Präventionsarbeit, um Terror möglichst im Vorfeld zu verhindern. Einsatz aller rechtlichen Mittel und wo es nötig ist, auch Verschärfung von Gesetzen. Der Schutz und die Kontrolle an den EU-Außengrenzen muss verstärkt werden.

3. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Eine treibende Kraft für ein Europa mit mehr demokratischer Beteiligung. Eine Kraft, die anderen Ländern nicht schulmeisterlich, sondern auf Augenhöhe begegnet. Ich setzte dabei auf die enge Zusammenarbeit zwischen Emmanuel Macron und Martin Schulz. Der europäische Reformprozess braucht mehr politischen Elan. Europapolitik darf nicht auf eine reine Sparpolitik reduziert werden, sondern muss Impulse für mehr Investitionen, für mehr Ausbildung und gute Jobs geben, die letztlich uns allen nützen.

4. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Die deutsch-amerikanische Freundschaft wird auch einen Donald Trump überstehen. Wir müssen selbstbewusst auftreten und zeigen, dass zu einer guten Freundschaft auch eine eigene und kritische Meinung gehört. In ihrer aktuellen Verfassung kann die Türkei kein Mitglied der EU werden. Hält die türkische Regierung an ihrem konfrontativen Kurs fest, entfernt sich die Türkei von Europa. Unser vitales Interesse gilt einer Türkei, die sich nicht von Europa abwendet, sondern uns eng verbunden bleibt.

5. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Fluchtursachen wie Krieg, Verfolgung, Klimawandel oder Armut bekämpfen. Flüchtlinge aufnehmen; aber in ganz Europe und gerecht verteilt in jedem Staat. Es ist unser Ziel, zerfallende Staaten zu stabilisieren und Gewalt und Bürgerkriege einzudämmen. Wir setzen uns für eine neue Abrüstungsinitiative, den Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit, faire internationale Handelsbeziehungen und für die weltweite Achtung der Menschenrechte ein. Geflüchteten Menschen wollen wir frühzeitig dort helfen, wo sie sich zunächst in Sicherheit gebracht haben.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Wir brauchen eine einheitliche Bildungspolitik. Wo es sinnvoll ist, muss der Bund helfen können. Wir wollen eine vollständige Aufhebung des Kooperationsverbots. Unser Ziel ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kita- und Grundschulkinder. Dem Fachkräftemangel wollen wir u.a. mit einem Weiterbildungsrecht und der Stärkung der dualen Ausbildung begegnen. Wir wollen Bildung gebührenfrei machen, von der Kita über die Ausbildung und das Erststudium bis zum Master und zur Meister- oder Technikerprüfung. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen