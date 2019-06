»Kleine Weinprobe«, großer Genuss

Eine spontane Weinprobe in einem Heilbronner Restaurant? Das ist ab sofort im Beichtstuhl möglich. Dabei setzt das Restaurant auf ein modernes Konzept, das auch bei höherem Gästeaufkommen eine umfangreiche Informationsbreite bietet. Bei dieser »kleinen Weinprobe« können Weinfreunde aus der Region kulinarisches Entdecken und den Genuss mit viel Information verbinden.

Beim Wein setzt das Restaurant vor allem auf regionale Winzer und Weine. Auch die Snacks, die zusätzlich zum Wein serviert werden, stammen größtenteils aus der Region Heilbronn-Franken. Gleich zu Beginn der Verkostung erhält man eine Übersicht, die auch »Neulingen« einfach den Ablauf sowie die optimale Durchführung einer Weinverkostung erklärt.

Für die »kleine Weinverkostung« steht ein Quartett an Weiß-, Rosé- und Rotweinen gut temperiert bereit. Auch über die Geschichte der einzelnen Sorten erfahren die Teilnehmer sehr viel. Hersteller, Ort und Region der einzelnen Weinsorten sind dabei ebenso wichtig wie Geschmack und Qualität. Und wenn der Wein besonders schmeckt? Dann soll es in Zukunft möglich sein, die ein oder andere Flasche direkt im Restaurant zu erwerben, ergänzt Fabian Lidak, Inhaber und Küchenchef im Beichtstuhl.

Gerade nach einem Besuch auf der Buga bietet sich eine solche Weinverkostung in der Innenstadt an, weiß Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Auch im touristischen Angebot der Stadt spiele der richtige Wein eine entscheidende Rolle. »Wenn der Wein schmeckt, dann will man auch wissen wo und von wem er angebaut wird», weiß Steffen Schoch.

Die Idee zur Weinprobe im Restaurant hatte Fabian Lidak, der das alteingesessene Restaurant Beichtstuhl mit einem kreativen kulinarischen Angebot wieder zum Leben erweckt hat. Mit der »kleinen Weinprobe« will der 32-jährige, der zuletzt als Sous-Chef im 2-Sterne Restaurant »Le Clerf« des Wald- und Schlosshotels Friedrichsruhe gearbeitet hat, Tageskunden und Weinfreunde mit Information und Genuss gleichermaßen ansprechen. »Jeder, der sich intensiver mit dem Thema Wein beschäftigen möchte, ist bei uns genau richtig«, bekräftigt Fabian Lidak. Dabei ist egal, ob es sich um einen Weinkenner mit breitem Fachwissen oder einen Einsteiger handelt.

Damit ist er mit seinem Restaurant der erste Gastronom in Heilbronn, der eine Weinprobe spontan, ohne Anmeldung und auch beim Mittagstisch anbietet. Erst ab einer Größe von mehr als fünf Personen wird eine Reservierung gewünscht. Dabei sind Experten und Neueinsteiger beim Thema Wein gleichermaßen willkommen. Steffen Schoch vom Heilbronner Marketing beschreibt das neue Angebot im Beichtstuhl als »tolle Idee, die die Heilbronner Wein- und Gastroszene sehr bereichert« Er hofft, das künftig noch mehr Gastronomen die regionalen Weine in ihrer Weinkarte berücksichtigen und das solche Angebote wie bei Fabian Lidak vermehrt angeboten werden. Das Motto »In vino heilbronnitas – im Wein steckt Heilbronn« bekommt mit dem Beichtstuhl eine neue Bedeutung.

Restaurant Beichtstuhl, Fischergasse 9, Heilbronn, hinter Stadtgalerie, Tel. 07131-2758985, Weitere Infos: http://www.beichtstuhl-hn.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. ab 18 Uhr, Do. und Fr. von 12 bis 14 Uhr, So. Ruhetag