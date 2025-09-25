14. Crailsheimer Sparkassenlauf, 3.10.25

Ob jung ob alt, ob Hobby- oder Profiläufer, ob Schüler oder Kindergartenkind – alle Laufbegeisterten können am Tag der Deutschen Einheit in Crailsheims Innenstadt die Laufschuhe schnüren und in herbstlicher Atmosphäre die Crailsheimer City als Laufarena erleben. Auf vier unterschiedlich langen Strecken werden ein 10km-Lauf, ein Staffellauf und ein 5km-Lauf auf einer 2,5km langen Runde, ein 4km (Nordic) Walking auf einer 2km langen Runde sowie Schülerläufe über 2km und 1km und Bambiniläufe über 400m Länge absolviert. Anmeldungen sind noch bis zum 29. September 2025 online unter www.Sparkassenlauf-Crailsheim.de möglich. Nachmeldungen sind am 1. und 3. Oktober vor Ort möglich.

Die Zuschauer können die Läufer zusätzlich auf einer LED-Leinwand verfolgen. Mit Livemusik, Cheerleadern und bewährten Moderatoren bekommt der Sparkassenlauf den passenden Rahmen. Mehrere Kameraleute an der Strecke und auf dem Eventgelände sowie die Regie im Studiowagen sorgen dafür, dass man das ganze Geschehen im Zielbereich verfolgen kann. Die Laufszenen auf der Strecke werden live gestreamt und direkt auf die LED-Leinwand übertragen. Gleichzeitig ist der Sparkassenlauf der vierte und letzte Lauf des neuen 4-Jahreszeiten Laufcups, bestehend aus dem Hohenloher Silvesterlauf, dem Obersontheimer Osterlauf und dem Burgberglauf. Die Sieger der Cupwertung werden ebenfalls in Crailsheim geehrt. Neben vielen attraktiven Preisen für die Sieger wird auch noch ein vollelektrischer Mercedes CLA für ein Wochenende verlost.

14. Crailsheimer Sparkassenlauf, Fr. 3. Oktober, Crailsheim, sparkassenlauf-crailsheim.de