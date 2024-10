24. Heilbronner Weihnachtscircus – Deutschlands größtes Circus-Spektakel

Dass es einmal so weit kommt, hätte wohl niemand gedacht. Auch Sascha Melnjak, der seit 24 Jahren die Geschicke des Heilbronner Weihnachtscircus lenkt, nicht. Doch nun ist es amtlich: Der Weihnachtscircus ist das größte Live-Event der Region und in dieser Art bundesweit einmalig. Für Sascha Melnjak, den gebürtigen Stuttgarter, ist klar: »Es war von Anfang an eine besondere Beziehung. Heilbronn und der Weihnachtscircus, das ist einfach eine unzertrennliche und einmalige Symbiose.« Internationalität, artistische Leistung und Alleinstellung sowie eine prägnante, vollendete Ästhetik – das sind die Kriterien, nach denen die Artisten, die an diesem ikonischen Event teilnehmen dürfen, ausgewählt werden.

»In der Branche ist der Heilbronner Weihnachtscircus eine bekannte Institution, und zwar weltweit«, betont Sascha Melnjak. Und während man früher den guten Darbietungen hinterhergerannt ist, um sie für Heilbronn zu gewinnen, selektiert man heute die eingehenden Bewerbungen der besten Artistinnen und Artisten, die sich in die Schlange stellen, um einmal beim Heilbronner Weihnachtscircus auftreten zu dürfen. »Wir haben selbst so viel Spaß an tollen Programmen, dass uns in diesem Jahr jede betriebswirtschaftliche Vernunft abhandengekommen ist«, lacht Melnjak. »Es gab immer noch etwas Cooleres, das wir unbedingt auch noch nach Heilbronn holen wollten.« Und so wird die Künstlergruppe, mit den großen Akrobatiktruppen aus Argentinien, China und Japan, den derzeit besten Artistinnen und Artisten, Tänzerinnen, Comedians und einem fulminant aufspielenden Live-Orchester aus mehr als 80 Personen bestehen. Damit ist das in jahrelanger Arbeit vorbereitete Ziel von Sascha Melnjak und seinem Team erreicht: Mit dem größten Artistenensemble zum größten Weihnachtscircus Deutschlands. »Und davon gibt es bundesweit immerhin über 100 Produktionen«, verdeutlicht Sascha Melnjak noch einmal die Markt- und Mitbewerbersituation. Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Heilbronner Weihnachtscircus selbst mit ganz neuen und endlich eigenen Zeltanlagen belohnt. »23 Jahre haben wir alles angemietet, jetzt gehören die Zelte und die Sitzeinrichtung mit extra großen Panorama-Balkonlogen uns«, ist Sascha Melnjak sichtlich stolz auf diese große Investition. In wenigen Wochen ist es so weit: »Die größte Show zum Fest – spektakulär, sensationell, unerreicht« – das ist der selbstbewusste Slogan des Heilbronner Weihnachtscircus und soll schon jetzt für alle Besucherinnen und Besucher als festes Versprechen verstanden werden.

Heilbronner Weihnachtscircus, Mi. 18. Dezember bis Mo. 6. Januar, tägl. 15.30 Uhr und 20 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn

www.weihnachtscircus.com