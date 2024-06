6. Sommerfestival auf der Öhringer Allmand

Abwechslungsreiche Unterhaltung auf der Bühne, ein Treffen mit Freunden, dazu ein kühles Getränk an lauen Sommerabenden in wunderschönem Ambiente – das ist das Sommerfestival. Aufgrund des einzigartigen Flairs und der familiären Stimmung erfreut sich das jährlich auf der Allmand stattfindende Festival größter Beliebtheit. Auch während des 6. Sommerfestivals erwartet die Besucher an drei verlängerten Wochenenden – von Donnerstag bis Sonntag - ein abwechslungsreicher Mix aus Comedy, Kabarett und Musik. Die regionalen Bands Seattle Overdrive, U.E.F.A.A.A. und Oobacht! setzen jeweils an den Donnerstagen unter dem Label Hohâloher Helden den Startschuss fürs Festivalwochenende. Die schwäbische Kultband Pommfritz, die Austro Pop Band Ménage à Trois, Phil – The Genesis & Phil Collins Tribute Show oder die Desperate Brasswives mit den poppigen Klängen ihrer Blechblasinstrumente, sorgen für ordentlich Stimmung. Bei Bernd Kohlhepp mit seinem Programm – »Hämmerle eskaliert!« ­sowie bei der bayrischen »Comedy Mixed Show« mit den Comedians Simon Pearce, Nepo Fitz und Maxi Gstettenbauer werden die Lachmuskeln ­beansprucht. Zudem lädt die Stadtkapelle Öhringen zu ihrem stimmungsvollen Abendkonzert ein. Bei diesem vielfältigen Programm ist auch in diesem Jahr die Dauerkarte ein Muss! Dauerkarten sind erhältlich bei der Hohenlohe´schen Buchhandlung Rau sowie in der Rathaus-Zentrale. Ab ­sofort gibt es beim Kauf einer Dauerkarte jeweils einen Regenponcho gratis hinzu – für alle Fälle. Schließlich gibt es beim Sommerfestival kein schlechtes ­Wetter, sondern nur die falsche Kleidung.

Do. 11. bis Sa. 13. Juli, Do. 18. bis So. 21. Juli, Do. 25. bis Sa. 27. Juli, Allmand, Öhringen, www.kultura-oehringen.de