Internationales Straßentheater, 1.9.19, Mosbach

Gutes Wetter und viel Witz lockten viele Menschen in die kleinen Gassen der Mosbacher Innenstadt. Für große und kleine Besucher war ein witziges und zugleich charmantes Programm geboten.

Mittendrin: Der »Pink Flamingo«, das Trendtier des Jahres 2019. Mit seinem bis zu fünf Meter langem Hals ist er Maschine und Tier zugleich und marschierte mit seinen großen und kleinen Fans frech, rhythmisch und mechanisch über die Mosbacher Straßen und Plätze.

Nichts flog hier nicht durch die Luft!

Für ein rasantes Jonglage-Ballett im Rhythmus der Musik sorgte Dino Lampa aus Italien. Egal ob Stuhl, Fußball oder Hut - nichts war vor ihm sich, nichts flog nicht früher oder später durch die Luft. Hoch war dabei nicht nur das Stimmungsbarometer, sondern auch das Einrad, welches Dino Lampa mit im Gepäck hatte. Bei gleichzeitigem fahren, jonglieren und kommentieren stand er scheinbar immer kurz vor dem Absturz und war für viele Schweißperlen in den Gesichtern der Zuschauer verantwortlich. Mit einer witzigen und im wahrsten Sinne des Wortes mitreißenden Darbietung brachte der Dino italienischen Humor an die Bachmühle in der Mosbacher Innenstadt.

Alpenländischer Wahnsinn trifft EU-Zertifizierten Schweizer Humor

Eine Pause für die Lachmuskeln war zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht in Sicht. Mit viel Witz zog das bekanntes TV-Gesicht, »This Maag«, alle Blicke auf sich. Ski-Ausrüstung bei 30 Grad? Bei This Maag nicht ungewöhnliches. Mitten im heißen Sommer überraschte er die Zuschauer mit mehr als coolem Skizirkus, bei dem nicht nur der Schnee Kunst ist. Hinsetzen und zuschauen? Fehlanzeige! Bei This Maag ist das Publikum fest ins Programm mit eingebunden, daher ist jeder Auftritt neu improvisiert und an sich einzigartig. An diesem Nachmittag stand ein Ski-Rennen an, bei dem der »alpenländische Wahnsinn« gegen zwei zuvor ausgewählte Besucher antrat. Mit minimalem Vorsprung gelang es beiden Besuchern die Zielgerade zu durchqueren und den »roten Apfel« mit einer »Schweizer Armbrust« vom Himmel zu holen. Der hart erkämpfte Preis bestand aus je einem Lolly. Für Maag und seinen jungen Teamkollegen bliebt am Ende nur Platz zwei, dass bedeutet: zwei Lollys für seinen Teamkamaraden. Der Name des Stücks, »Das ist der Gipfel«, trifft bei This Maag den Nagel auf den Kopf.

Bei vielen weiteren Vorführungen war für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Neben Imbissständen und Getränkewagen hatten auch die Restaurants und Cafés in der Innenstadt die Türen geöffnet. Von Eis über Döner und Konditorei - für jeden Geschmack waren die Gassen der Fachwerkstatt bestens ausgerüstet. Wer seinen Tisch richtig wählte, konnte bei einer Tasse Kaffee oder einem Eis das bunte Treiben in der Fachwerkstatt von einem ruhigen Platz aus verfolgen. Mit etwas Glück konnte man den Pink Flamingo aus der Nähe sichten, der sich dreimal an diesem Tag eine runde durch die mit Cafés gesäumten Gassen bahnte. Jason Blaschke