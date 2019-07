× 1 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (5 von 86).JPG www.moritz.de × 2 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (1 von 86).JPG www.moritz.de × 3 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (2 von 86).JPG www.moritz.de × 4 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (3 von 86).JPG www.moritz.de × 5 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (4 von 86).JPG www.moritz.de × 6 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (6 von 86).JPG www.moritz.de × 7 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (7 von 86).JPG www.moritz.de × 8 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (8 von 86).JPG www.moritz.de × 9 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (9 von 86).JPG www.moritz.de × 10 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (10 von 86).JPG www.moritz.de × 11 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (11 von 86).JPG www.moritz.de × 12 von 86 Erweitern weltkulturenfest-mosbach (12 von 86).JPG Fröhlich, bunt und mit vielen lachenden Gesichtern – so wurde der 34. Mosbacher Sommer Mitte Juli mit dem Weltkulturenfest eingeläutet. Vertreter verschiedener Nationen boten an Ständen landestypische Gerichte oder Mit-Mach-Aktionen an. Auch andere Institutionen wie das Jugendhaus, die Diakonie oder die Duale Hochschule waren, getreu dem Motto »Die Mischung macht’s«, mit Ständen vertreten.

Schon beim Betreten der Parkanlage konnten die Besucher die ungewöhnlichen Klänge vernehmen, die den Elzpark durchzogen. An der Seebühne waren über den Tag verteilt verschiedene musikalische Künstler zu Besuch. So zum Beispiel der Philippinische Chor aus Mosbach, der mit einer Lied-Mischung aus Filipino und Deutsch ordentlich Beifall bekam. Neben dem Klang der Stimmen kamen auch diverse Musikinstrumente sowie zwei Bambusstangen zum Einsatz, die die melodischen Stimmen der Sängerinnen im Takt ergänzten. So wurde den Besuchern ein etwas anderer Choraufritt zu Teil, der viel Lebensfreude und Hoffnung vermittelte.

Auf dem Weg ins Parkinnere gab es für die Besucher eine große Vielfalt an Ständen zu erkunden. So stellten sich am Stand der DHBW ausländische Studierende vor und zeigten auf einer großen Weltkarte ihr weit verzweigtes System aus Partner-Hochschulen sowie die eigenen Herkunftsländer. Schnell wurde den Betrachtern bewusst, wie vielfältig es an der Dualen Hochschule im Odenwald ist.

Besonders interessiert waren die Besucher am Stand des AK-Asyl aus Pakistan, der mit vielen Tüchern und Fahnen farbenfroh geschmückt war. Man konnte live zuschauen, wie Brot aus Erbsenmehl in einem speziellen, aber einfach gebauten Ofen gebacken wurde. Etwas verwunderlich war, dass die Brot-Teiglinge nicht im Ofen lagen, sondern vielmehr an der Wand anhafteten. Dadurch wurden die flachen Fladen schön knusprig, aber nicht zu schwarz. Viele Besucher erinnerte der rustikale, leicht salzige Geschmack an deutsches Brot. Besonders inspirierende Einblicke gab die Kunstausstellung, die mit vielen Bildern von Künstlerinnen aus Pakistan versehen war. Die Kunstwerke zeigten manchmal Szenen, die an die Heimat der geflüchteten erinnerten, oft waren es aber auch ganz individuelle Motive der Künstlerinnen. Ein kleines Mädchen präsentierte mit viel Freude die Bilder, die ihre Mutter sowie die beiden Geschwister gemalt hatten.

Am Ende der Parkzone kamen die Besucher schließlich zur großen Bühne bei der Ideenwerkstatt. Hier fand bei strahlendem Sonnenschein ein vielfältiges Programm mit Vorführungen und Mit-Mach-Aktionen statt. Für besonders viel Action sorgte der Cheerleader-Auftritt der Heidelberg Hunter, bei dem die jungen Frauen gekonnt ihre Pyramide sowie weitere Figuren der Menge präsentierten.

Auch die Mosbacher Tanzschule »Tangö!« war im Programm vertreten. Neben Aufführungen verschiedener Tanzgruppen wurden auch diverse Workshops angeboten. So konnten beim Salsa die Teilnehmer zeigen, wie gut sie den Takt in den Hüften spüren. Neben vielen Frauen waren auch einige Männer auf der Bühne gut vertreten. Ob ein vermeintliches Essen mit der Moderatorin Rosa Omenaca Prad hierfür ausschlaggebend war? Die lateinamerikanischen Klänge erreichten die Zuschauer auch vor der Bühne. Viele genossen die entspannte Atmosphäre und ließen sich ebenfalls zum lockeren Salsa verführen.

Viel zu erleben gab es auch auf der anderen Seite des Elzparks. Leckere Cocktails und erfrischender Eiskaffee erwartete alle Besucher, die die kleine Brücke überquerten. Die Spezialitäten, die vom Jugendhaus zubereitet wurden, waren alle in umweltfreundlichen Papier-Bechern und ökologischen Strohhalmen serviert. Was anfangs nicht einladen aussah, lieferte einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Das wichtigste war jedoch: Die Cocktails waren sehr gefragt. Davon zeugte die lange Schlange vor dem Stand und die voll besetzten Steh-Tische. Von dem Erlös wollen die größtenteils gehandicapten jungen Leuten, die den Stand betrieben, Ausflüge in Clubs und Discotheken organisieren.

Für ordentlich Spaß bei den Kleinen sorgten die nur wenige Meter entfernten »FunBalls«. Große, luftgepolsterte Bälle, in deren Innenraum sich die Kinder mit Gurten festschnallen konnten. Das Ineinanderlaufen und Abprallen an den »Gegner« gab jedem Teilnehmer einen ordentlichen Adrenalinkick. Große Freude kam auf, wenn die Papas und Opas die »Kinder-Bälle« auf den Hügel rollten und die Kleinen mit viel Schwung in die Ebene zurück sausten. So manchem Kind fiel der Ausstieg aus dem Ball sehr schwer, zu gerne wäre man noch ein paar Meter weiter gerollt. Von den großen Männern gab es teils sehnsüchtige Blicke, die den Wunsch ausstrahlten, nochmal ein paar Jahre jünger zu sein. Weithin war das Lachen und die Begeisterung der kleinen und großen Fun-Ball-Fans zu hören.

Bei Essen, Spiel und Spaß neigte sich der Tag dem Ende zu. Am Schluss gab es dann noch ein zusätzliches Highlight. An der idyllischen Seebühne performte die Band »Soweto Soul« mit kräftigen Stimmen einen klangvollen Auftritt. Eindrucksvoll trafen südafrikanische Klänge und niederländische Töne aufeinander. Das Ergebnis: Eine Musikgenre mit viel Power, bei der kein Bein ruhig stehen und keine Hüfte steif blieb. Jene dynamische Show, die zwei Kulturen vereint, bildete den krönenden Abschluss des Weltkulturfests.