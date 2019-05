09.05.19 Urban Jungle Party, Bürkert Campus, Criesbach

× 1 von 58 Erweitern IMG_2974.JPG www.moritz.de × 2 von 58 Erweitern IMG_2976.JPG www.moritz.de × 3 von 58 Erweitern IMG_2978.JPG www.moritz.de × 4 von 58 Erweitern IMG_2979.JPG www.moritz.de × 5 von 58 Erweitern IMG_2981.JPG www.moritz.de × 6 von 58 Erweitern IMG_2983.JPG www.moritz.de × 7 von 58 Erweitern IMG_2984.JPG www.moritz.de × 8 von 58 Erweitern IMG_2986.JPG www.moritz.de × 9 von 58 Erweitern IMG_2988.JPG www.moritz.de × 10 von 58 Erweitern IMG_2989.JPG www.moritz.de × 11 von 58 Erweitern IMG_2990.JPG www.moritz.de × 12 von 58 Erweitern IMG_2992.JPG www.moritz.de × 13 von 58 Erweitern IMG_2993.JPG www.moritz.de × 14 von 58 Erweitern IMG_2995.JPG www.moritz.de × 15 von 58 Erweitern IMG_2997.JPG www.moritz.de × 16 von 58 Erweitern IMG_2999.JPG www.moritz.de × 17 von 58 Erweitern IMG_3001.JPG www.moritz.de × 18 von 58 Erweitern IMG_3003.JPG www.moritz.de × 19 von 58 Erweitern IMG_3005.JPG www.moritz.de × 20 von 58 Erweitern IMG_3006.JPG www.moritz.de × 21 von 58 Erweitern IMG_3009.JPG www.moritz.de × 22 von 58 Erweitern IMG_3011.JPG www.moritz.de × 23 von 58 Erweitern IMG_3013.JPG www.moritz.de × 24 von 58 Erweitern IMG_3016.JPG www.moritz.de × 25 von 58 Erweitern IMG_3017.JPG www.moritz.de × 26 von 58 Erweitern IMG_3019.JPG www.moritz.de × 27 von 58 Erweitern IMG_3021.JPG www.moritz.de × 28 von 58 Erweitern IMG_3022.JPG www.moritz.de × 29 von 58 Erweitern IMG_3024.JPG www.moritz.de × 30 von 58 Erweitern IMG_3025.JPG www.moritz.de × 31 von 58 Erweitern IMG_3026.JPG www.moritz.de × 32 von 58 Erweitern IMG_3027.JPG www.moritz.de × 33 von 58 Erweitern IMG_3031.JPG www.moritz.de × 34 von 58 Erweitern IMG_3033.JPG www.moritz.de × 35 von 58 Erweitern IMG_3035.JPG www.moritz.de × 36 von 58 Erweitern IMG_3037.JPG www.moritz.de × 37 von 58 Erweitern IMG_3038.JPG www.moritz.de × 38 von 58 Erweitern IMG_3040.JPG www.moritz.de × 39 von 58 Erweitern IMG_3042.JPG www.moritz.de × 40 von 58 Erweitern IMG_3044.JPG www.moritz.de × 41 von 58 Erweitern IMG_3046.JPG www.moritz.de × 42 von 58 Erweitern IMG_3047.JPG www.moritz.de × 43 von 58 Erweitern IMG_3048.JPG www.moritz.de × 44 von 58 Erweitern IMG_3050.JPG www.moritz.de × 45 von 58 Erweitern IMG_3051.JPG www.moritz.de × 46 von 58 Erweitern IMG_3055.JPG www.moritz.de × 47 von 58 Erweitern IMG_3056.JPG www.moritz.de × 48 von 58 Erweitern IMG_3057.JPG www.moritz.de × 49 von 58 Erweitern IMG_3060.JPG www.moritz.de × 50 von 58 Erweitern IMG_3061.JPG www.moritz.de × 51 von 58 Erweitern IMG_3063.JPG www.moritz.de × 52 von 58 Erweitern IMG_3065.JPG www.moritz.de × 53 von 58 Erweitern IMG_3067.JPG www.moritz.de × 54 von 58 Erweitern IMG_3068.JPG www.moritz.de × 55 von 58 Erweitern IMG_3070.JPG www.moritz.de × 56 von 58 Erweitern IMG_3071.JPG www.moritz.de × 57 von 58 Erweitern IMG_3073.JPG www.moritz.de × 58 von 58 Erweitern IMG_3074.JPG www.moritz.de Prev Next

Am 9. Mai lud Bürkert zur After Work Party in eine grüne Dschungeloase in der Tiefgarage des Bürkert Campus Criesbach ein und bot ein einmaliges Partyerlebnis.