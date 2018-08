11.08. Taubertal-Festival in Rothenburg

Auch am zweiten Tag des Festivals herrschte eine Bombenstimmung. Die Acts "In Flames" und "Kraftklub" brachten am Abend das Publikum zum hüpfen und kreischen.

Highlight des Abends war vor allem die aussergewöhnliche Show von "Kraftklub". Von einem Glücksrad zur Auswahl der Songs, bis hin zu einer mobilen Bühne, von der aus die Band einen Crowdsurfing-Wettbewerb zurück zur Hauptbühne startete, war das Programm wirklich beeindruckend. Am Ende wurde zum "T-Shirt-Tausch" aufgerufen, wobei die Mehrheit begeistert mitmachte und so schnell wie möglich ihre Shirts über den Köpfen rotierte. Dabei konnte ein glücklicher Fan sich über das Oberteil des Sängers freuen.

Nach der Show ging es anschließend im Entenmarsch den Berg hoch und zurück ins Zelt, natürlich mit Vorfreude auf den nächsten aufregenden Tag.