18.5. Welcome-Party für Alexander Gerst

Der hohenlohische Astronaut Alexander Gerst ist von seiner langen Reise zurückgekehrt und wurde am Samstag wieder herzlich in seiner Heimat begrüßt. Trotz starkem Unwetter kamen zahlreiche Fans in die künzelsauer Innenstadt, sogar weit mehr als sich der Star des Abends erhofft hat. Alle Besucher hörten ihm gespannt zu und stellten Fragen zu seinem Aufenthalt fern ab von unserem Planeten.