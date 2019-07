"Eröffnungszugabe" der TauberPhilharmonie, 14.7.19, Weikersheim

× 1 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (14 von 44).JPG www.moritz.de × 2 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (1 von 44).JPG www.moritz.de × 3 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (2 von 44).JPG www.moritz.de × 4 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (3 von 44).JPG www.moritz.de × 5 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (4 von 44).JPG www.moritz.de × 6 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (5 von 44).JPG www.moritz.de × 7 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (6 von 44).JPG www.moritz.de × 8 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (7 von 44).JPG www.moritz.de × 9 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (8 von 44).JPG www.moritz.de × 10 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (9 von 44).JPG www.moritz.de × 11 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (10 von 44).JPG www.moritz.de × 12 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (11 von 44).JPG www.moritz.de × 13 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (12 von 44).JPG www.moritz.de × 14 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (13 von 44).JPG www.moritz.de × 15 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (15 von 44).JPG www.moritz.de × 16 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (16 von 44).JPG www.moritz.de × 17 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (17 von 44).JPG www.moritz.de × 18 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (18 von 44).JPG www.moritz.de × 19 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (19 von 44).JPG www.moritz.de × 20 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (20 von 44).JPG www.moritz.de × 21 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (21 von 44).JPG www.moritz.de × 22 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (22 von 44).JPG www.moritz.de × 23 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (23 von 44).JPG www.moritz.de × 24 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (24 von 44).JPG www.moritz.de × 25 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (25 von 44).JPG www.moritz.de × 26 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (26 von 44).JPG www.moritz.de × 27 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (27 von 44).JPG www.moritz.de × 28 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (28 von 44).JPG www.moritz.de × 29 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (29 von 44).JPG www.moritz.de × 30 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (30 von 44).JPG www.moritz.de × 31 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (31 von 44).JPG www.moritz.de × 32 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (32 von 44).JPG www.moritz.de × 33 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (33 von 44).JPG www.moritz.de × 34 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (34 von 44).JPG www.moritz.de × 35 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (35 von 44).JPG www.moritz.de × 36 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (36 von 44).JPG www.moritz.de × 37 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (37 von 44).JPG www.moritz.de × 38 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (38 von 44).JPG www.moritz.de × 39 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (39 von 44).JPG www.moritz.de × 40 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (40 von 44).JPG www.moritz.de × 41 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (41 von 44).JPG www.moritz.de × 42 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (42 von 44).JPG www.moritz.de × 43 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (43 von 44).JPG www.moritz.de × 44 von 44 Erweitern Stefan Wüsten elbphilharmonie (44 von 44).JPG www.moritz.de Prev Next

Weil die Eröffnung am 13.7. so schnell ausgebucht war, gab es am Sonntag, den 14.7. einen Ersatztermin, bei dem die Chöre und Musikvereine aus Weikersheim und den Teilorten die neue TauberPhilharmonie musikalisch zum Leben erweckten. Das Publikum hatte ausreichend Zeit, das Haus kennenzulernen und die sehr gute Akustik im Konzertsaal auf sich wirken zu lassen.

Die TauberPhilharmonie will Kultur neu denken. Mit einem vielseitigen Angebot, das von Konzerten über Kabarett und Comedy bis hin zu Kino und Festivals reicht und mit Veranstaltungen von und für die Bevölkerung vor Ort. Dadurch ergibt sich für Weikersheim und den Main-Tauber-Kreis eine einmalige Chance - als echtes Pilotprojekt eines akustisch wie architektonisch herausragenden Gebäudes abseits von Ballungszentren. Mit einer inhaltlichen Ausrichtung, die hochklassige Kultur und Stadthallenfunktion vereint.