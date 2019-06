14.6., Faun Konzert in Bad-Mergentheim

× 1 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (1 von 80).JPG www.moritz.de × 2 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (2 von 80).JPG www.moritz.de × 3 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (3 von 80).JPG www.moritz.de × 4 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (4 von 80).JPG www.moritz.de × 5 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (5 von 80).JPG www.moritz.de × 6 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (6 von 80).JPG www.moritz.de × 7 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (7 von 80).JPG www.moritz.de × 8 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (8 von 80).JPG www.moritz.de × 9 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (9 von 80).JPG www.moritz.de × 10 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (10 von 80).JPG www.moritz.de × 11 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (11 von 80).JPG www.moritz.de × 12 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (12 von 80).JPG www.moritz.de × 13 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (13 von 80).JPG www.moritz.de × 14 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (14 von 80).JPG www.moritz.de × 15 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (15 von 80).JPG www.moritz.de × 16 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (16 von 80).JPG www.moritz.de × 17 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (17 von 80).JPG www.moritz.de × 18 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (18 von 80).JPG www.moritz.de × 19 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (19 von 80).JPG www.moritz.de × 20 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (20 von 80).JPG www.moritz.de × 21 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (21 von 80).JPG www.moritz.de × 22 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (22 von 80).JPG www.moritz.de × 23 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (23 von 80).JPG www.moritz.de × 24 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (24 von 80).JPG www.moritz.de × 25 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (25 von 80).JPG www.moritz.de × 26 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (26 von 80).JPG www.moritz.de × 27 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (27 von 80).JPG www.moritz.de × 28 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (28 von 80).JPG www.moritz.de × 29 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (29 von 80).JPG www.moritz.de × 30 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (30 von 80).JPG www.moritz.de × 31 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (31 von 80).JPG www.moritz.de × 32 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (32 von 80).JPG www.moritz.de × 33 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (33 von 80).JPG www.moritz.de × 34 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (34 von 80).JPG www.moritz.de × 35 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (35 von 80).JPG www.moritz.de × 36 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (36 von 80).JPG www.moritz.de × 37 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (37 von 80).JPG www.moritz.de × 38 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (38 von 80).JPG www.moritz.de × 39 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (39 von 80).JPG www.moritz.de × 40 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (40 von 80).JPG www.moritz.de × 41 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (41 von 80).JPG www.moritz.de × 42 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (42 von 80).JPG www.moritz.de × 43 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (43 von 80).JPG www.moritz.de × 44 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (44 von 80).JPG www.moritz.de × 45 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (45 von 80).JPG www.moritz.de × 46 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (46 von 80).JPG www.moritz.de × 47 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (47 von 80).JPG www.moritz.de × 48 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (48 von 80).JPG www.moritz.de × 49 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (49 von 80).JPG www.moritz.de × 50 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (50 von 80).JPG www.moritz.de × 51 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (51 von 80).JPG www.moritz.de × 52 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (52 von 80).JPG www.moritz.de × 53 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (53 von 80).JPG www.moritz.de × 54 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (54 von 80).JPG www.moritz.de × 55 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (55 von 80).JPG www.moritz.de × 56 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (56 von 80).JPG www.moritz.de × 57 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (57 von 80).JPG www.moritz.de × 58 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (58 von 80).JPG www.moritz.de × 59 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (59 von 80).JPG www.moritz.de × 60 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (60 von 80).JPG www.moritz.de × 61 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (61 von 80).JPG www.moritz.de × 62 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (62 von 80).JPG www.moritz.de × 63 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (63 von 80).JPG www.moritz.de × 64 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (64 von 80).JPG www.moritz.de × 65 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (65 von 80).JPG www.moritz.de × 66 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (66 von 80).JPG www.moritz.de × 67 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (67 von 80).JPG www.moritz.de × 68 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (68 von 80).JPG www.moritz.de × 69 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (69 von 80).JPG www.moritz.de × 70 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (70 von 80).JPG www.moritz.de × 71 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (71 von 80).JPG www.moritz.de × 72 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (72 von 80).JPG www.moritz.de × 73 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (73 von 80).JPG www.moritz.de × 74 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (74 von 80).JPG www.moritz.de × 75 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (75 von 80).JPG www.moritz.de × 76 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (76 von 80).JPG www.moritz.de × 77 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (77 von 80).JPG www.moritz.de × 78 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (78 von 80).JPG www.moritz.de × 79 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (79 von 80).JPG www.moritz.de × 80 von 80 Erweitern wuesten@fototag.de faun_konzert (80 von 80).JPG www.moritz.de Prev Next

Eine musikalische Reise in eine vergangene Welt konnten die Gäste beim Faun-Konzert am 14.6. im Klanggarten Bad Mergentheim erleben.

Der Klanggarten, eine sonst stille Oase im Kurpark von Bad Mergentheim, wurde zum 20-jährigen Jubiläum für diesen Abend in eine mittelalterliche Klangwelt verwandelt. Mit ungewöhnlichen Instrumenten, wie Drehleier und Dudelsack, aber auch mit Synthesizerunterstützung entführten Faun in eine Welt voller Mythen und Märchen mit Ihren breiten Repertoire von Balladen bis Tanzliedern, vorgetragen in verschiedenen Sprachen.