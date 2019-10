Musdorfer Muswiese in Rot am See 2019

× 1 von 81 Erweitern Mooswiesn-64.jpg www.moritz.de × 2 von 81 Erweitern Mooswiesn-63.jpg www.moritz.de × 3 von 81 Erweitern Mooswiesn-43.jpg www.moritz.de × 4 von 81 Erweitern Mooswiesn-5.jpg www.moritz.de × 5 von 81 Erweitern Mooswiesn-81.jpg www.moritz.de × 6 von 81 Erweitern Mooswiesn-80.jpg www.moritz.de × 7 von 81 Erweitern Mooswiesn-79.jpg www.moritz.de × 8 von 81 Erweitern Mooswiesn-78.jpg www.moritz.de × 9 von 81 Erweitern Mooswiesn-77.jpg www.moritz.de × 10 von 81 Erweitern Mooswiesn-76.jpg www.moritz.de × 11 von 81 Erweitern Mooswiesn-75.jpg www.moritz.de × 12 von 81 Erweitern Mooswiesn-74.jpg www.moritz.de × 13 von 81 Erweitern Mooswiesn-73.jpg www.moritz.de × 14 von 81 Erweitern Mooswiesn-72.jpg www.moritz.de × 15 von 81 Erweitern Mooswiesn-71.jpg www.moritz.de × 16 von 81 Erweitern Mooswiesn-70.jpg www.moritz.de × 17 von 81 Erweitern Mooswiesn-69.jpg www.moritz.de × 18 von 81 Erweitern Mooswiesn-68.jpg www.moritz.de × 19 von 81 Erweitern Mooswiesn-67.jpg www.moritz.de × 20 von 81 Erweitern Mooswiesn-66.jpg www.moritz.de × 21 von 81 Erweitern Mooswiesn-65.jpg www.moritz.de × 22 von 81 Erweitern Mooswiesn-62.jpg www.moritz.de × 23 von 81 Erweitern Mooswiesn-61.jpg www.moritz.de × 24 von 81 Erweitern Mooswiesn-60.jpg www.moritz.de × 25 von 81 Erweitern Mooswiesn-59.jpg www.moritz.de × 26 von 81 Erweitern Mooswiesn-58.jpg www.moritz.de × 27 von 81 Erweitern Mooswiesn-57.jpg www.moritz.de × 28 von 81 Erweitern Mooswiesn-56.jpg www.moritz.de × 29 von 81 Erweitern Mooswiesn-55.jpg www.moritz.de × 30 von 81 Erweitern Mooswiesn-54.jpg www.moritz.de × 31 von 81 Erweitern Mooswiesn-53.jpg www.moritz.de × 32 von 81 Erweitern Mooswiesn-52.jpg www.moritz.de × 33 von 81 Erweitern Mooswiesn-51.jpg www.moritz.de × 34 von 81 Erweitern Mooswiesn-50.jpg www.moritz.de × 35 von 81 Erweitern Mooswiesn-49.jpg www.moritz.de × 36 von 81 Erweitern Mooswiesn-48.jpg www.moritz.de × 37 von 81 Erweitern Mooswiesn-47.jpg www.moritz.de × 38 von 81 Erweitern Mooswiesn-46.jpg www.moritz.de × 39 von 81 Erweitern Mooswiesn-45.jpg www.moritz.de × 40 von 81 Erweitern Mooswiesn-44.jpg www.moritz.de × 41 von 81 Erweitern Mooswiesn-42.jpg www.moritz.de × 42 von 81 Erweitern Mooswiesn-41.jpg www.moritz.de × 43 von 81 Erweitern Mooswiesn-40.jpg www.moritz.de × 44 von 81 Erweitern Mooswiesn-39.jpg www.moritz.de × 45 von 81 Erweitern Mooswiesn-38.jpg www.moritz.de × 46 von 81 Erweitern Mooswiesn-37.jpg www.moritz.de × 47 von 81 Erweitern Mooswiesn-36.jpg www.moritz.de × 48 von 81 Erweitern Mooswiesn-35.jpg www.moritz.de × 49 von 81 Erweitern Mooswiesn-34.jpg www.moritz.de × 50 von 81 Erweitern Mooswiesn-33.jpg www.moritz.de × 51 von 81 Erweitern Mooswiesn-32.jpg www.moritz.de × 52 von 81 Erweitern Mooswiesn-31.jpg www.moritz.de × 53 von 81 Erweitern Mooswiesn-30.jpg www.moritz.de × 54 von 81 Erweitern Mooswiesn-29.jpg www.moritz.de × 55 von 81 Erweitern Mooswiesn-28.jpg www.moritz.de × 56 von 81 Erweitern Mooswiesn-27.jpg www.moritz.de × 57 von 81 Erweitern Mooswiesn-26.jpg www.moritz.de × 58 von 81 Erweitern Mooswiesn-25.jpg www.moritz.de × 59 von 81 Erweitern Mooswiesn-24.jpg www.moritz.de × 60 von 81 Erweitern Mooswiesn-23.jpg www.moritz.de × 61 von 81 Erweitern Mooswiesn-22.jpg www.moritz.de × 62 von 81 Erweitern Mooswiesn-21.jpg www.moritz.de × 63 von 81 Erweitern Mooswiesn-20.jpg www.moritz.de × 64 von 81 Erweitern Mooswiesn-19.jpg www.moritz.de × 65 von 81 Erweitern Mooswiesn-18.jpg www.moritz.de × 66 von 81 Erweitern Mooswiesn-17.jpg www.moritz.de × 67 von 81 Erweitern Mooswiesn-16.jpg www.moritz.de × 68 von 81 Erweitern Mooswiesn-15.jpg www.moritz.de × 69 von 81 Erweitern Mooswiesn-14.jpg www.moritz.de × 70 von 81 Erweitern Mooswiesn-13.jpg www.moritz.de × 71 von 81 Erweitern Mooswiesn-12.jpg www.moritz.de × 72 von 81 Erweitern Mooswiesn-11.jpg www.moritz.de × 73 von 81 Erweitern Mooswiesn-10.jpg www.moritz.de × 74 von 81 Erweitern Mooswiesn-9.jpg www.moritz.de × 75 von 81 Erweitern Mooswiesn-8.jpg www.moritz.de × 76 von 81 Erweitern Mooswiesn-7.jpg www.moritz.de × 77 von 81 Erweitern Mooswiesn-6.jpg www.moritz.de × 78 von 81 Erweitern Mooswiesn-4.jpg www.moritz.de × 79 von 81 Erweitern Mooswiesn-3.jpg www.moritz.de × 80 von 81 Erweitern Mooswiesn-2.jpg www.moritz.de × 81 von 81 Erweitern Mooswiesn-1.jpg www.moritz.de Prev Next

Vom 12. bis 17. Oktober fanden in Musdorf, einem Ortsteil von Rot am See, die Musdorfer Muswiese statt. Wie in jedem Jahr läutete das Brilliant-Feuerwerk am 17. Oktober den Abschluss der Veranstaltung ein.

Das traditionsreiche Fest, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, war mit Vergnügungspark, Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung, aber auch mit Mittelstandskundgebung, Jungviehprämierung und historischem Metzgertanz wie immer eine abwechslungsreiche Veranstaltung, die für jeden Besucher ein passendes Highlight bot.

Freuen kann man sich schon auf die Muswiesn im nächsten Jahr, die wie immer in der zweiten Oktoberwoche stattfinden.