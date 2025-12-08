Öhringer Weihnachtsmarkt, 06.12.25

Am Nikolaustag erfreuten sich viele Besucher auf dem Öhringer Weihnachtsmarkt an Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen adventlichen Köstlichkeiten.