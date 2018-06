Startveranstaltung zum Weltraumflug von Alexander Gerst, Künzelsau, 06.06.2018

× 1 von 54 Erweitern Moritz (54 von 54).JPG www.moritz.de × 2 von 54 Erweitern Moritz (1 von 54).JPG www.moritz.de × 3 von 54 Erweitern Moritz (2 von 54).JPG www.moritz.de × 4 von 54 Erweitern Moritz (3 von 54).JPG www.moritz.de × 5 von 54 Erweitern Moritz (4 von 54).JPG www.moritz.de × 6 von 54 Erweitern Moritz (5 von 54).JPG www.moritz.de × 7 von 54 Erweitern Moritz (6 von 54).JPG www.moritz.de × 8 von 54 Erweitern Moritz (7 von 54).JPG www.moritz.de × 9 von 54 Erweitern Moritz (8 von 54).JPG www.moritz.de × 10 von 54 Erweitern Moritz (9 von 54).JPG www.moritz.de × 11 von 54 Erweitern Moritz (10 von 54).JPG www.moritz.de × 12 von 54 Erweitern Moritz (11 von 54).JPG www.moritz.de × 13 von 54 Erweitern Moritz (12 von 54).JPG www.moritz.de × 14 von 54 Erweitern Moritz (13 von 54).JPG www.moritz.de × 15 von 54 Erweitern Moritz (14 von 54).JPG www.moritz.de × 16 von 54 Erweitern Moritz (15 von 54).JPG www.moritz.de × 17 von 54 Erweitern Moritz (16 von 54).JPG www.moritz.de × 18 von 54 Erweitern Moritz (17 von 54).JPG www.moritz.de × 19 von 54 Erweitern Moritz (18 von 54).JPG www.moritz.de × 20 von 54 Erweitern Moritz (19 von 54).JPG www.moritz.de × 21 von 54 Erweitern Moritz (20 von 54).JPG www.moritz.de × 22 von 54 Erweitern Moritz (21 von 54).JPG www.moritz.de × 23 von 54 Erweitern Moritz (22 von 54).JPG www.moritz.de × 24 von 54 Erweitern Moritz (23 von 54).JPG www.moritz.de × 25 von 54 Erweitern Moritz (24 von 54).JPG www.moritz.de × 26 von 54 Erweitern Moritz (25 von 54).JPG www.moritz.de × 27 von 54 Erweitern Moritz (26 von 54).JPG www.moritz.de × 28 von 54 Erweitern Moritz (27 von 54).JPG www.moritz.de × 29 von 54 Erweitern Moritz (28 von 54).JPG www.moritz.de × 30 von 54 Erweitern Moritz (29 von 54).JPG www.moritz.de × 31 von 54 Erweitern Moritz (30 von 54).JPG www.moritz.de × 32 von 54 Erweitern Moritz (31 von 54).JPG www.moritz.de × 33 von 54 Erweitern Moritz (32 von 54).JPG www.moritz.de × 34 von 54 Erweitern Moritz (33 von 54).JPG www.moritz.de × 35 von 54 Erweitern Moritz (34 von 54).JPG www.moritz.de × 36 von 54 Erweitern Moritz (35 von 54).JPG www.moritz.de × 37 von 54 Erweitern Moritz (36 von 54).JPG www.moritz.de × 38 von 54 Erweitern Moritz (37 von 54).JPG www.moritz.de × 39 von 54 Erweitern Moritz (38 von 54).JPG www.moritz.de × 40 von 54 Erweitern Moritz (39 von 54).JPG www.moritz.de × 41 von 54 Erweitern Moritz (40 von 54).JPG www.moritz.de × 42 von 54 Erweitern Moritz (41 von 54).JPG www.moritz.de × 43 von 54 Erweitern Moritz (42 von 54).JPG www.moritz.de × 44 von 54 Erweitern Moritz (43 von 54).JPG www.moritz.de × 45 von 54 Erweitern Moritz (44 von 54).JPG www.moritz.de × 46 von 54 Erweitern Moritz (45 von 54).JPG www.moritz.de × 47 von 54 Erweitern Moritz (46 von 54).JPG www.moritz.de × 48 von 54 Erweitern Moritz (47 von 54).JPG www.moritz.de × 49 von 54 Erweitern Moritz (48 von 54).JPG www.moritz.de × 50 von 54 Erweitern Moritz (49 von 54).JPG www.moritz.de × 51 von 54 Erweitern Moritz (50 von 54).JPG www.moritz.de × 52 von 54 Erweitern Moritz (51 von 54).JPG www.moritz.de × 53 von 54 Erweitern Moritz (52 von 54).JPG www.moritz.de × 54 von 54 Erweitern Moritz (53 von 54).JPG www.moritz.de Prev Next

Am 06. Juni startete der deutsche Commander Alexander Gerst zum zweiten Mal in den Weltraum. Mitgefiebert hat seine Heimatstadt Künzelsau. In praller Sonne und bei sommerlichen Temperaturen bekam so mancher Künzelsauer während des Starts Gänsehaut.