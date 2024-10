Tag des Salzes, Schwäbisch Hall, 20.10.24

Beim Tag des Salzes wurde am 20. Oktober in Schwäbisch Hall das »Weiße Gold des Mittelalters« gefeiert. Besucher konnten unter anderem erleben, wie aus echter Haller Sole in einer nachgebauten Siedepfanne auf dem Haalplatz mit viel Rauch und Feuer richtiges Salz entsteht.

