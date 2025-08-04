20250802-DSC_1018.jpg

Foto: Janis Burk

Galgenbergfestival, Aalen, 2.8.25

»Kitty Liv«, »The Magic Mumble Jumble« und »Selig« am Alten Gaskessel Aalen – Wie so oft in der Musik: Die Mischung macht’s. Seit über 20 Jahren verbinden die Macher des Aalener Galgenberg-Festivals, im Festival-Programm große Namen mit jungen Talenten.

Fotos: Janis Burk

