Schloss Kapfenburg Festival, Alexander Eder & Urban Brass, Lauchheim, 1.8.25

Beim Schlossfest in Kooperation mit der Stadt Lauchheim hieß es "Brass & Pop". Mit Alexander Eder rockte der Upcoming Star des Deutschpop die Festivalbühne des Schlosses. Davor heizten die Stadtkapelle Lauchheim und Urban Brass dem Publikum ordentlich ein.

Fotos: Janis Burk

