Sommernachtsflimmern Ellwangen, 5.9.25

Am 5. September verwandelte sich der Marktplatz Ellwangen beim Sommernachtsflimmern in eine große Bühne für einen der erfolgreichsten deutschen Rap- und Pop-Künstler – Bausa. Mit seinen eingängigen Melodien, mitreißenden Beats und Texten, die Millionen begeistern, sorgte er für Gänsehaut und Sommerfeeling pur. Hits wie "Was du Liebe nennst" mit über 270 Millionen Aufrufen auf Spotify oder "Madonna" brachten das Publikum zum Tanzen und brachten den Marktplatz zum Beben. Das Sommernachtsflimmern steht für unvergessliche Live-Momente – und Bausa garantierte einen Abend, der Ellwangen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein echtes Highlight des Sommers 2025.

Fotos: Janis Burk

