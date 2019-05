16.05.19 Neckarcup Heilbronn

× 1 von 33 Erweitern IMG_2830.JPG www.moritz.de × 2 von 33 Erweitern IMG_2833.JPG www.moritz.de × 3 von 33 Erweitern IMG_2835.JPG www.moritz.de × 4 von 33 Erweitern IMG_2840.JPG www.moritz.de × 5 von 33 Erweitern IMG_2841.JPG www.moritz.de × 6 von 33 Erweitern IMG_2844.JPG www.moritz.de × 7 von 33 Erweitern IMG_2845.JPG www.moritz.de × 8 von 33 Erweitern IMG_2847.JPG www.moritz.de × 9 von 33 Erweitern IMG_2852.JPG www.moritz.de × 10 von 33 Erweitern IMG_2857.JPG www.moritz.de × 11 von 33 Erweitern IMG_2861.JPG www.moritz.de × 12 von 33 Erweitern IMG_2862.JPG www.moritz.de × 13 von 33 Erweitern IMG_2863.JPG www.moritz.de × 14 von 33 Erweitern IMG_2864.JPG www.moritz.de × 15 von 33 Erweitern IMG_2867.JPG www.moritz.de × 16 von 33 Erweitern IMG_2868.JPG www.moritz.de × 17 von 33 Erweitern IMG_2870.JPG www.moritz.de × 18 von 33 Erweitern IMG_2871.JPG www.moritz.de × 19 von 33 Erweitern IMG_2872.JPG www.moritz.de × 20 von 33 Erweitern IMG_2873.JPG www.moritz.de × 21 von 33 Erweitern IMG_2874.JPG www.moritz.de × 22 von 33 Erweitern IMG_2875.JPG www.moritz.de × 23 von 33 Erweitern IMG_2877.JPG www.moritz.de × 24 von 33 Erweitern IMG_2880.JPG www.moritz.de × 25 von 33 Erweitern IMG_2884.JPG www.moritz.de × 26 von 33 Erweitern IMG_2887.JPG www.moritz.de × 27 von 33 Erweitern IMG_2888.JPG www.moritz.de × 28 von 33 Erweitern IMG_2890.JPG www.moritz.de × 29 von 33 Erweitern IMG_2891.JPG www.moritz.de × 30 von 33 Erweitern IMG_2892.JPG www.moritz.de × 31 von 33 Erweitern IMG_2893.JPG www.moritz.de × 32 von 33 Erweitern IMG_2894.JPG www.moritz.de × 33 von 33 Erweitern IMG_2895.JPG www.moritz.de Prev Next

Der Neckarcup bot am 16. Mai am Trappensee in Heilbronn große Unterhaltung und brachte Glamour auf den Tennisplatz.

Vom 13.-19.5 findet am Trappensee in Heilbronn das Tournier statt, bei dem die Gäste jeden Tag internationale Topspiele anschauen und anschließend das Bühnenprogramm genießen können. Am Donnerstag war die Kabarettistin Martina Brandl zu Gast und brachte mit ihrer neuen Show "Schon wieder was mit Sex" das Publikum zum lachen.