7Th EUROPEAN SNOOKER MARATHON, Heilbronn, 3.10.25

×

1 von 33

DSC01792.jpg

Dusan Cmiljic

×

2 von 33

DSC01779.jpg

Dusan Cmiljic

×

3 von 33

DSC01816.jpg

Dusan Cmiljic

×

4 von 33

DSC01802.jpg

Dusan Cmiljic

×

5 von 33

DSC01803.jpg

Dusan Cmiljic

×

6 von 33

DSC01817.jpg

Dusan Cmiljic

×

7 von 33

DSC01793.jpg

Dusan Cmiljic

×

8 von 33

DSC01787.jpg

Dusan Cmiljic

×

9 von 33

DSC01778.jpg

Dusan Cmiljic

×

10 von 33

DSC01785.jpg

Dusan Cmiljic

×

11 von 33

DSC01801.jpg

Dusan Cmiljic

×

12 von 33

DSC01815.jpg

Dusan Cmiljic

×

13 von 33

DSC01800.jpg

Dusan Cmiljic

×

14 von 33

DSC01784.jpg

Dusan Cmiljic

×

15 von 33

DSC01790.jpg

Dusan Cmiljic

×

16 von 33

DSC01794.jpg

Dusan Cmiljic

×

17 von 33

DSC01780.jpg

Dusan Cmiljic

×

18 von 33

DSC01804.jpg

Dusan Cmiljic

×

19 von 33

DSC01811.jpg

Dusan Cmiljic

×

20 von 33

DSC01805.jpg

Dusan Cmiljic

×

21 von 33

DSC01781.jpg

Dusan Cmiljic

×

22 von 33

DSC01795.jpg

Dusan Cmiljic

×

23 von 33

DSC01813.jpg

Dusan Cmiljic

×

24 von 33

DSC01807.jpg

Dusan Cmiljic

×

25 von 33

DSC01806.jpg

Dusan Cmiljic

×

26 von 33

DSC01812.jpg

Dusan Cmiljic

×

27 von 33

DSC01796.jpg

Dusan Cmiljic

×

28 von 33

DSC01782.jpg

Dusan Cmiljic

×

29 von 33

DSC01798.jpg

Dusan Cmiljic

×

30 von 33

DSC01808.jpg

Dusan Cmiljic

×

31 von 33

DSC01809.jpg

Dusan Cmiljic

×

32 von 33

DSC01799.jpg

Dusan Cmiljic

×

33 von 33

DSC01788.jpg

Dusan Cmiljic

Auch 2025 hat die TSG Heilbronn wieder den European Snooker Marathon im Billiardzentrum am Pfühlpark ausgerichtet.

Tags