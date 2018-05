After-Work meets Fußballfieber, Audi Forum Neckarsulm, 17.05.2018

× 1 von 37 Erweitern Moritz (3 von 37).JPG www.moritz.de × 2 von 37 Erweitern Moritz (1 von 37).JPG www.moritz.de × 3 von 37 Erweitern Moritz (2 von 37).JPG www.moritz.de × 4 von 37 Erweitern Moritz (4 von 37).JPG www.moritz.de × 5 von 37 Erweitern Moritz (5 von 37).JPG www.moritz.de × 6 von 37 Erweitern Moritz (6 von 37).JPG www.moritz.de × 7 von 37 Erweitern Moritz (7 von 37).JPG www.moritz.de × 8 von 37 Erweitern Moritz (8 von 37).JPG www.moritz.de × 9 von 37 Erweitern Moritz (9 von 37).JPG www.moritz.de × 10 von 37 Erweitern Moritz (10 von 37).JPG www.moritz.de × 11 von 37 Erweitern Moritz (11 von 37).JPG www.moritz.de × 12 von 37 Erweitern Moritz (12 von 37).JPG www.moritz.de × 13 von 37 Erweitern Moritz (13 von 37).JPG www.moritz.de × 14 von 37 Erweitern Moritz (14 von 37).JPG www.moritz.de × 15 von 37 Erweitern Moritz (15 von 37).JPG www.moritz.de × 16 von 37 Erweitern Moritz (16 von 37).JPG www.moritz.de × 17 von 37 Erweitern Moritz (17 von 37).JPG www.moritz.de × 18 von 37 Erweitern Moritz (18 von 37).JPG www.moritz.de × 19 von 37 Erweitern Moritz (19 von 37).JPG www.moritz.de × 20 von 37 Erweitern Moritz (20 von 37).JPG www.moritz.de × 21 von 37 Erweitern Moritz (21 von 37).JPG www.moritz.de × 22 von 37 Erweitern Moritz (22 von 37).JPG www.moritz.de × 23 von 37 Erweitern Moritz (23 von 37).JPG www.moritz.de × 24 von 37 Erweitern Moritz (24 von 37).JPG www.moritz.de × 25 von 37 Erweitern Moritz (25 von 37).JPG www.moritz.de × 26 von 37 Erweitern Moritz (26 von 37).JPG www.moritz.de × 27 von 37 Erweitern Moritz (27 von 37).JPG www.moritz.de × 28 von 37 Erweitern Moritz (28 von 37).JPG www.moritz.de × 29 von 37 Erweitern Moritz (29 von 37).JPG www.moritz.de × 30 von 37 Erweitern Moritz (30 von 37).JPG www.moritz.de × 31 von 37 Erweitern Moritz (31 von 37).JPG www.moritz.de × 32 von 37 Erweitern Moritz (32 von 37).JPG www.moritz.de × 33 von 37 Erweitern Moritz (33 von 37).JPG www.moritz.de × 34 von 37 Erweitern Moritz (34 von 37).JPG www.moritz.de × 35 von 37 Erweitern Moritz (35 von 37).JPG www.moritz.de × 36 von 37 Erweitern Moritz (36 von 37).JPG www.moritz.de × 37 von 37 Erweitern Moritz (37 von 37).JPG www.moritz.de Prev Next

Im Audi Forum Neckarsulm wurde gestern der anstehenden WM entgegen gefiebert.

"After-Work meets Fußballfieber" hatte einiges zu bieten. Von einer Dartscheibe an der die Punkte geschossen statt geworfen wurden bis hin zu einem Jubelcontest um für den eigenen Verein ein gesamtes Trikotset zu erjubeln. Das Gewinnerteam war übrigens mit knapp mehr als 113 dB so laut wie ein Diesel-Truck und hatte so den Sieg wahrlich verdient.

Wer Lust hatte durft bei Pommes und Stadionwurst auch auf einen Audi schießen. Im Bestfall traf man dabei das Loch der im Kofferraum des Audis platzierten Torwand. Wer das schaffte hatte die Möglichkeit zwei Fußballtickets für ein Spiel des 1. FC Bayern Münchens oder den TSG 1899 Hoffenheim zu gewinnen.

Wer keine Lust auf Fußball hatte, genoss einfach in entspannter Atmosphäre ein Glas Wein und lauschte dabei den Beats von DJ Andy Dangel von Hitradio Antenne 1 oder schwang die Hüften auf der Tanzfläche.

After-Work meets Fußballfieber - ein voller Erfolg für alle, die an einem Donnerstagabend die Arbeit einfach mal hinter sich lassen wollen!