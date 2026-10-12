Berufswelt Heilbronn, Intersport redblue, 10.10.26

HEILBRONN & UMLAND

×

1 von 71

DSC03152.jpg

Dusan Cmiljic

×

2 von 71

DSC03191.jpg

Dusan Cmiljic

×

3 von 71

DSC03185.jpg

Dusan Cmiljic

×

4 von 71

DSC03219.jpg

Dusan Cmiljic

×

5 von 71

DSC03225.jpg

Dusan Cmiljic

×

6 von 71

DSC03190.jpg

Dusan Cmiljic

×

7 von 71

DSC03147.jpg

Dusan Cmiljic

×

8 von 71

DSC03153.jpg

Dusan Cmiljic

×

9 von 71

DSC03145.jpg

Dusan Cmiljic

×

10 von 71

DSC03192.jpg

Dusan Cmiljic

×

11 von 71

DSC03226.jpg

Dusan Cmiljic

×

12 von 71

DSC03193.jpg

Dusan Cmiljic

×

13 von 71

DSC03187.jpg

Dusan Cmiljic

×

14 von 71

DSC03178.jpg

Dusan Cmiljic

×

15 von 71

DSC03150.jpg

Dusan Cmiljic

×

16 von 71

DSC03197.jpg

Dusan Cmiljic

×

17 von 71

DSC03223.jpg

Dusan Cmiljic

×

18 von 71

DSC03196.jpg

Dusan Cmiljic

×

19 von 71

DSC03182.jpg

Dusan Cmiljic

×

20 von 71

DSC03155.jpg

Dusan Cmiljic

×

21 von 71

DSC03141.jpg

Dusan Cmiljic

×

22 von 71

DSC03194.jpg

Dusan Cmiljic

×

23 von 71

DSC03180.jpg

Dusan Cmiljic

×

24 von 71

DSC03221.jpg

Dusan Cmiljic

×

25 von 71

DSC03220.jpg

Dusan Cmiljic

×

26 von 71

DSC03208.jpg

Dusan Cmiljic

×

27 von 71

DSC03142.jpg

Dusan Cmiljic

×

28 von 71

DSC03119.jpg

Dusan Cmiljic

×

29 von 71

DSC03092.jpg

Dusan Cmiljic

×

30 von 71

DSC03093.jpg

Dusan Cmiljic

×

31 von 71

DSC03124.jpg

Dusan Cmiljic

×

32 von 71

DSC03130.jpg

Dusan Cmiljic

×

33 von 71

DSC03126.jpg

Dusan Cmiljic

×

34 von 71

DSC03084.jpg

Dusan Cmiljic

×

35 von 71

DSC03111..jpg

Dusan Cmiljic

×

36 von 71

DSC03127.jpg

Dusan Cmiljic

×

37 von 71

DSC03094.jpg

Dusan Cmiljic

×

38 von 71

DSC03081.jpg

Dusan Cmiljic

×

39 von 71

DSC03095.jpg

Dusan Cmiljic

×

40 von 71

DSC03136.jpg

Dusan Cmiljic

×

41 von 71

DSC03122.jpg

Dusan Cmiljic

×

42 von 71

DSC01.jpg

Dusan Cmiljic

×

43 von 71

DSC03083.jpg

Dusan Cmiljic

×

44 von 71

DSC03096.jpg

Dusan Cmiljic

×

45 von 71

DSC03082.jpg

Dusan Cmiljic

×

46 von 71

DSC03121.jpg

Dusan Cmiljic

×

47 von 71

DSC03135.jpg

Dusan Cmiljic

×

48 von 71

DSC03109.jpg

Dusan Cmiljic

×

49 von 71

DSC03110.jpg

Dusan Cmiljic

×

50 von 71

DSC03104.jpg

Dusan Cmiljic

×

51 von 71

DSC03139.jpg

Dusan Cmiljic

×

52 von 71

DSC03107.jpg

Dusan Cmiljic

×

53 von 71

DSC03098.jpg

Dusan Cmiljic

×

54 von 71

DSC03099.jpg

Dusan Cmiljic

×

55 von 71

DSC03106.jpg

Dusan Cmiljic

×

56 von 71

DSC03116.jpg

Dusan Cmiljic

×

57 von 71

DSC03088.jpg

Dusan Cmiljic

×

58 von 71

DSC03117.jpg

Dusan Cmiljic

×

59 von 71

DSC03101.jpg

Dusan Cmiljic

×

60 von 71

DSC03100.jpg

Dusan Cmiljic

×

61 von 71

DSC03167.jpg

Dusan Cmiljic

×

62 von 71

DSC03205.jpg

Dusan Cmiljic

×

63 von 71

DSC03166.jpg

Dusan Cmiljic

×

64 von 71

DSC03206.jpg

Dusan Cmiljic

×

65 von 71

DSC03149.jpg

Dusan Cmiljic

×

66 von 71

DSC03217.jpg

Dusan Cmiljic

×

67 von 71

DSC03174.jpg

Dusan Cmiljic

×

68 von 71

DSC03160.jpg

Dusan Cmiljic

×

69 von 71

DSC03189.jpg

Dusan Cmiljic

×

70 von 71

DSC03214.jpg

Dusan Cmiljic

×

71 von 71

DSC03201.jpg

Dusan Cmiljic

Am 9. und 10. Oktober fand auf dem redblue Messegelände in Heilbronn wieder die "Berufswelt" statt, bei der sich angehende Berufsanfänger ausgiebig über ihre Möglichkeiten informieren konnten.

Tags