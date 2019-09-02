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Cocomico Theater
Bibi Blocksberg - "Alles wie verhext!" Das Musical
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Mit über 5000 Fans feiert der Comedian sein Tour-Finale im beliebten Freizeitpark. Im Gepäck hat er sein 10. Bühnenprogramm "Lassmalache"!