Bülent Ceylan, 1.9.19, Tripdrill

Comedian Bülent Ceylan mit "Lassmalache" in Tripsdrill

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Cocomico Theater

Bibi Blocksberg - "Alles wie verhext!" Das Musical

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Mit über 5000 Fans feiert der Comedian sein Tour-Finale im beliebten Freizeitpark. Im Gepäck hat er sein 10. Bühnenprogramm "Lassmalache"!

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