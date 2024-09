Eröffnung des Heilbronner Weindorfs, 5.9.24

Am Donnerstag, 5. September wurde das 52. Heilbronner Weindorf eröffnet. Zehn Tage lang werden circa 350 regionale Weine, Seccos und Sekte in der Heibronner Innenstadt ausgeschenkt und verkostet. Bei sommerlichen Temperaturen herrschte beste Stimmung am ersten Tag des Heilbronner Weindorfes.

Fotos: Daniel Grinspun