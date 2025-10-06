experimenta Heilbronn "Dark Side of the Moon", 2.10.25

×

1 von 42

DSC_4541.jpg

LC

×

2 von 42

DSC_4530.jpg

LC

×

3 von 42

DSC_4531.jpg

LC

×

4 von 42

DSC_4527.jpg

LC

×

5 von 42

DSC_4533.jpg

LC

×

6 von 42

DSC_4532.jpg

LC

×

7 von 42

DSC_4526.jpg

LC

×

8 von 42

DSC_4536.jpg

LC

×

9 von 42

DSC_4535.jpg

LC

×

10 von 42

DSC_4534.jpg

LC

×

11 von 42

DSC_4584.jpg

LC

×

12 von 42

DSC_4553.jpg

LC

×

13 von 42

DSC_4552.jpg

LC

×

14 von 42

DSC_4544.jpg

LC

×

15 von 42

DSC_4579.jpg

LC

×

16 von 42

DSC_4582.jpg

LC

×

17 von 42

DSC_4569.jpg

LC

×

18 von 42

DSC_4555.jpg

LC

×

19 von 42

DSC_4554.jpg

LC

×

20 von 42

DSC_4540.jpg

LC

×

21 von 42

DSC_4583.jpg

LC

×

22 von 42

DSC_4556.jpg

LC

×

23 von 42

DSC_4542.jpg

LC

×

24 von 42

DSC_4557.jpg

LC

×

25 von 42

DSC_4580.jpg

LC

×

26 von 42

DSC_4572.jpg

LC

×

27 von 42

DSC_4567.jpg

LC

×

28 von 42

DSC_4573.jpg

LC

×

29 von 42

DSC_4571.jpg

LC

×

30 von 42

DSC_4559.jpg

LC

×

31 von 42

DSC_4558.jpg

LC

×

32 von 42

DSC_4560.jpg

LC

×

33 von 42

DSC_4574.jpg

LC

×

34 von 42

DSC_4575.jpg

LC

×

35 von 42

DSC_4561.jpg

LC

×

36 von 42

DSC_4577.jpg

LC

×

37 von 42

DSC_4563.jpg

LC

×

38 von 42

DSC_4562.jpg

LC

×

39 von 42

DSC_4576.jpg

LC

×

40 von 42

DSC_4539.jpg

LC

×

41 von 42

DSC_4538.jpg

LC

×

42 von 42

DSC_4528.jpg

LC

In der experimenta Heilbronn wurde das legendäre Konzeptalbum "Dark Side of the Moon" der Band Pink Floyd als immersive Show mit Lichteffekten und mehr umgesetzt.

Tags