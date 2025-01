Das Topspiel der Oberliga Süd zwischen den Heilbronner Falken und den Indians aus Memmingen fand am 5. Januar statt, und es hielt von Beginn an, was ein Topsiel verspricht. Die Falken setzten sich mit 5:2 gegen Memmingen durch.

