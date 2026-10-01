Heilbronner Herbstmesse Eröffnung, 1.10.26

HEILBRONN & UMLAND

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Ein einziger Schlag und O'zapft is! Ministerpräsident Cem Özdemir beeindruckte auf der Theresienwiese zur feierlichen Eröffnungsfeier der Heilbronner Herbstmesse die Anwesenden mit seiner Performance an dem Käthchen-Bierfass. Anschließend ließ Özdemir sich trotz regnerischem Wetter gemeinsam mit Landtagspräsident Thomas Strobl und Heilbronner OB Harry Mergel über das Herbstmesse-Gelände führen und sprach mit zahlreichen Standbetreibern. Vom 1. bis 4. Oktober präsentieren mehr als 200 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen.

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