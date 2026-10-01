Heilbronner Herbstmesse Eröffnung, 1.10.26

1 von 45
2 von 45
3 von 45
4 von 45
5 von 45
6 von 45
7 von 45
8 von 45
9 von 45
10 von 45
11 von 45
12 von 45
13 von 45
14 von 45
15 von 45
16 von 45
17 von 45
18 von 45
19 von 45
20 von 45
21 von 45
22 von 45
23 von 45
24 von 45
25 von 45
26 von 45
27 von 45
28 von 45
29 von 45
30 von 45
31 von 45
32 von 45
33 von 45
34 von 45
35 von 45
36 von 45
37 von 45
38 von 45
39 von 45
40 von 45
41 von 45
42 von 45
43 von 45
44 von 45
45 von 45
Ein einziger Schlag und O'zapft is! Ministerpräsident Cem Özdemir beeindruckte auf der Theresienwiese zur feierlichen Eröffnungsfeier der Heilbronner Herbstmesse die Anwesenden mit seiner Performance an dem Käthchen-Bierfass. Anschließend ließ Özdemir sich trotz regnerischem Wetter gemeinsam mit Landtagspräsident Thomas Strobl und Heilbronner OB Harry Mergel über das Herbstmesse-Gelände führen und sprach mit zahlreichen Standbetreibern. Vom 1. bis 4. Oktober präsentieren mehr als 200 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen.