Ilsfeld Holzmarkt, 24.08.25

Vier Tage Stimmung, Musik, Markt und natürlich die traditionellen "Spiele rund um's Holz" – der diesjährige Ilsfelder Holzmarkt profitierte von sommerlichen Temperaturen.

