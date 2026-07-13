Kinderfest Heilbronn, 11.07.26

×
1 von 54
×
2 von 54
×
3 von 54
×
4 von 54
×
5 von 54
×
6 von 54
×
7 von 54
×
8 von 54
×
9 von 54
×
10 von 54
×
11 von 54
×
12 von 54
×
13 von 54
×
14 von 54
×
15 von 54
×
16 von 54
×
17 von 54
×
18 von 54
×
19 von 54
×
20 von 54
×
21 von 54
×
22 von 54
×
23 von 54
×
24 von 54
×
25 von 54
×
26 von 54
×
27 von 54
×
28 von 54
×
29 von 54
×
30 von 54
×
31 von 54
×
32 von 54
×
33 von 54
×
34 von 54
×
35 von 54
×
36 von 54
×
37 von 54
×
38 von 54
×
39 von 54
×
40 von 54
×
41 von 54
×
42 von 54
×
43 von 54
×
44 von 54
×
45 von 54
×
46 von 54
×
47 von 54
×
48 von 54
×
49 von 54
×
50 von 54
×
51 von 54
×
52 von 54
×
53 von 54
×
54 von 54
Der Wertwiesenpark verwandelte sich im Rahmen des Kinderfestes bei hochsommerlichen Temperaturen erneut in ein großes Familienparadies.