Martin Schmitt begeistert beim Kulturpalazzo 2020

Mit dem ersten Kulturpalazzo wurde im Jahr 2008 ein einzigartiges Charity-Event in der Region ins Leben gerufen. Und auch in diesem Jahr ist es den Machern um Ideengeber und Initiator Andreas Fischer wieder gelungen die Gäste mit einem tollen Programm zu begeistern. Einleitend richtete der Vizevorsitzende des Vereins miteinaner e.V. Joachim Scholz einige Worte ans Publikum und bedankte sich bei den Sponsoren. Mit Martin Schmitt, dem deutschen Kabarettmeister 2019, ging beim diesjährigen Kulturpalazzo am 22. Januar wiederum ein absolutes Ausnahmetalent an den Start. Der gebürtige Münchner sorgte binnen kürzester Zeit mit seinem Best-of-Programm für eine überschäumende Stimmung in der Fleiner Flina und begeisterte das Publikum mit frechem Witz und Eigenkompositionen wie »Schmittisch Airways« oder »Aufbassn«. Das Publikum belohnte die mitreißende Kabarett- und Musikshow mit frenetischem Applaus und Standing Ovations. Sichtlich gerührt kündigte der Künstler an, den Erlös für seine am Abend verkauften Platten dem Verein zu spenden. Bei der folgenden Scheckübergabe an die Arkus, das Kindersolbad, die Süd- und Nordstadtkids sowie die Paul-Meyle-Schule wurden insgesamt 40.000 an die Spendenempfänger übergeben. Eine tolle Leistung, die nur »miteinander« erreicht werden konnte. Abgerundet wurde die tolle Veranstaltung mit leckerem Essen und hervorragenden Weinen.