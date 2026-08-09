Kurz Wagner Weinfest, Talheim, 7.08. & 8.08. 26

Kurz Wagner veranstaltete auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Wainfest und begrüßte zahlreiche Besucher zu einem stimmungsvollen Fest rund um Wein, Natur und geselliges Beisammensein.

HEILBRONN & UMLAND

×

1 von 196

DSC01 (Small).jpg

Foto: Dusan Cmiljic

×

2 von 196

DSC02 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

3 von 196

DSC07210 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

4 von 196

DSC07211 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

5 von 196

DSC07212 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

6 von 196

DSC07213 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

7 von 196

DSC07214 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

8 von 196

DSC07215 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

9 von 196

DSC07216 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

10 von 196

DSC07217 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

11 von 196

DSC07218 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

12 von 196

DSC07219 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

13 von 196

DSC07220 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

14 von 196

DSC07221 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

15 von 196

DSC07222 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

16 von 196

DSC07223 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

17 von 196

DSC07224 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

18 von 196

DSC07225 (Small).jpg

Foto: Dusan Cmiljic

×

19 von 196

DSC07227 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

20 von 196

DSC07229 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

21 von 196

DSC07231 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

22 von 196

DSC07233 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

23 von 196

DSC07235 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

24 von 196

DSC07236 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

25 von 196

DSC07237 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

26 von 196

DSC07239 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

27 von 196

DSC07244 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

28 von 196

DSC07245 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

29 von 196

DSC07247 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

30 von 196

DSC07251 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

31 von 196

DSC07252 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

32 von 196

DSC07255 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

33 von 196

DSC07260 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

34 von 196

DSC07262 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

35 von 196

DSC07265 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

36 von 196

DSC07267 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

37 von 196

DSC07270 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

38 von 196

DSC07271 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

39 von 196

DSC07273 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

40 von 196

DSC07276 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

41 von 196

DSC07277 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

42 von 196

DSC07279 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

43 von 196

DSC07286 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

44 von 196

DSC07289 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

45 von 196

DSC07290 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

46 von 196

DSC07292 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

47 von 196

DSC07293 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

48 von 196

DSC07295 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

49 von 196

DSC07298 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

50 von 196

DSC07302 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

51 von 196

DSC07305 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

52 von 196

DSC07307 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

53 von 196

DSC07309 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

54 von 196

DSC07311 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

55 von 196

DSC07312 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

56 von 196

DSC07314 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

57 von 196

DSC07318 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

58 von 196

DSC07319 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

59 von 196

DSC07321 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

60 von 196

DSC07323 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

61 von 196

DSC07326 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

62 von 196

DSC07328 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

63 von 196

DSC07333 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

64 von 196

DSC07335 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

65 von 196

DSC07336 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

66 von 196

DSC07339 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

67 von 196

DSC07341 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

68 von 196

DSC07345 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

69 von 196

DSC07346 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

70 von 196

DSC07348 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

71 von 196

DSC07350 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

72 von 196

DSC07352 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

73 von 196

DSC07354 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

74 von 196

DSC07357 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

75 von 196

DSC07359 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

76 von 196

DSC07361 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

77 von 196

DSC07364 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

78 von 196

DSC07366 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

79 von 196

DSC07369 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

80 von 196

DSC07370 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

81 von 196

DSC07373 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

82 von 196

DSC07376 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

83 von 196

DSC07379 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

84 von 196

DSC07380 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

85 von 196

DSC07381 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

86 von 196

DSC07382 (Small).jpg

Foto: Dusan Cmiljic

×

87 von 196

DSC07384 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

88 von 196

DSC07386 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

89 von 196

DSC07388 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

90 von 196

DSC07389 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

91 von 196

DSC07391 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

92 von 196

DSC07394 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

93 von 196

DSC07395 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

94 von 196

DSC07398 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

95 von 196

DSC07400 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

96 von 196

DSC07401 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

97 von 196

DSC07402 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

98 von 196

DSC07405 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

99 von 196

DSC07409 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

100 von 196

DSC07411 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

101 von 196

DSC07413 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

102 von 196

DSC07414 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

103 von 196

DSC07415 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

104 von 196

DSC07416 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

105 von 196

DSC07416. (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

106 von 196

DSC07420 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

107 von 196

DSC07422 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

108 von 196

DSC07424 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

109 von 196

DSC07425 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

110 von 196

DSC07428 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

111 von 196

DSC07430 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

112 von 196

DSC07431 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

113 von 196

DSC07434 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

114 von 196

DSC07436 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

115 von 196

DSC07437 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

116 von 196

DSC07442 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

117 von 196

DSC07444 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

118 von 196

DSC07445 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

119 von 196

DSC07446 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

120 von 196

DSC07448 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

121 von 196

DSC07450 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

122 von 196

DSC07451. (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

123 von 196

DSC07452 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

124 von 196

DSC07454 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

125 von 196

DSC07457 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

126 von 196

DSC07460 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

127 von 196

DSC07461 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

128 von 196

DSC07465 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

129 von 196

DSC07467 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

130 von 196

DSC07469 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

131 von 196

DSC07471 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

132 von 196

DSC07472 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

133 von 196

DSC07475 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

134 von 196

DSC07476 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

135 von 196

DSC07479 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

136 von 196

DSC07482 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

137 von 196

DSC07484 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

138 von 196

DSC07486 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

139 von 196

DSC07488 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

140 von 196

DSC07494 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

141 von 196

DSC07497 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

142 von 196

DSC07499 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

143 von 196

DSC07501 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

144 von 196

DSC07504 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

145 von 196

DSC07506 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

146 von 196

DSC07509 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

147 von 196

DSC07511 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

148 von 196

DSC07513 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

149 von 196

DSC07515 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

150 von 196

DSC07517 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

151 von 196

DSC07520 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

152 von 196

DSC07523 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

153 von 196

DSC07525 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

154 von 196

DSC07526 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

155 von 196

DSC07528 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

156 von 196

DSC07530 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

157 von 196

DSC07531 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

158 von 196

DSC07532 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

159 von 196

DSC07534 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

160 von 196

DSC07535 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

161 von 196

DSC07538 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

162 von 196

DSC07539 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

163 von 196

DSC07541 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

164 von 196

DSC07543 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

165 von 196

DSC07545 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

166 von 196

DSC07547 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

167 von 196

DSC07550 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

168 von 196

DSC07552 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

169 von 196

DSC07555 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

170 von 196

DSC07556 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

171 von 196

DSC07557 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

172 von 196

DSC07558 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

173 von 196

DSC07562edi (Small).jpg

Foto: Dusan Cmiljic

×

174 von 196

DSC07564 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

175 von 196

DSC07566 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

176 von 196

DSC07567 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

177 von 196

DSC07569 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

178 von 196

DSC07570 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

179 von 196

DSC07572 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

180 von 196

DSC07573 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

181 von 196

DSC07574 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

182 von 196

DSC07575 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

183 von 196

DSC07576 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

184 von 196

DSC07577 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

185 von 196

DSC07578 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

186 von 196

DSC07579 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

187 von 196

DSC07580 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

188 von 196

DSC07581 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

189 von 196

DSC07582 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

190 von 196

DSC07583 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

191 von 196

DSC07584 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

192 von 196

DSC07585 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

193 von 196

DSC07586 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

194 von 196

DSC07587 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

195 von 196

DSC07588 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

×

196 von 196

DSC07589 (Small).JPG

Foto: Dusan Cmiljic

Tags