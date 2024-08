Lidl Deutschlandtour, 22.8.24, Heilbronn

× 1 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 2 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 3 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 4 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 5 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 6 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 7 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 8 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 9 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 10 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 11 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 12 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 13 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 14 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 15 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 16 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 17 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 18 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 19 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 20 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 21 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 22 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 23 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 24 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 25 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 26 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 27 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 28 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 29 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 30 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 31 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 32 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 33 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 34 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 35 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 36 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 37 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 38 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 39 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 40 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 41 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 42 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 43 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 44 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 45 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 46 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 47 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 48 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 49 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 50 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 51 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 52 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 53 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 54 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 55 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 56 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 57 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 58 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 59 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 60 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 61 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 62 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 63 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 64 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 65 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 66 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 67 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 68 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 69 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 70 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 71 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 72 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 73 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 74 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 75 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 76 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 77 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 78 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 79 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 80 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 81 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 82 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 83 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 84 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 85 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 86 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 87 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 88 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 89 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 90 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 91 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 92 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 93 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 94 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 95 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 96 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 97 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 98 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 99 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 100 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 101 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 102 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 103 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 104 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 105 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 106 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 107 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 108 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 109 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic × 110 von 110 Erweitern Dusan Cmiljic Prev Next

Nach 176,3 Kilometern kamen die Fahrer der Lidl Deutschlandtour in Heilbronn auf der Theresienwiese an. Jonathan Milan (Lidl-Trek) gewann die 1. Etappe, die in Schweinfurt startete. Milan verteidigte mit seinem zweiten Sieg die Führung in der Gesamtwertung. Dort ist Meeus neuer Zweiter, neun Sekunden hinter dem Führenden. Dritter ist Mads Pedersen (Lidl-Trek).