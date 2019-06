15.6., Rea Garvey im Wertwiesenpark Heilbronn

× 1 von 77 Erweitern Rea Garvey (63 von 80).JPG www.moritz.de × 2 von 77 Erweitern Rea Garvey (80 von 80).JPG www.moritz.de × 3 von 77 Erweitern Rea Garvey (79 von 80).JPG www.moritz.de × 4 von 77 Erweitern Rea Garvey (78 von 80).JPG www.moritz.de × 5 von 77 Erweitern Rea Garvey (77 von 80).JPG www.moritz.de × 6 von 77 Erweitern Rea Garvey (76 von 80).JPG www.moritz.de × 7 von 77 Erweitern Rea Garvey (75 von 80).JPG www.moritz.de × 8 von 77 Erweitern Rea Garvey (74 von 80).JPG www.moritz.de × 9 von 77 Erweitern Rea Garvey (73 von 80).JPG www.moritz.de × 10 von 77 Erweitern Rea Garvey (72 von 80).JPG www.moritz.de × 11 von 77 Erweitern Rea Garvey (71 von 80).JPG www.moritz.de × 12 von 77 Erweitern Rea Garvey (70 von 80).JPG www.moritz.de × 13 von 77 Erweitern Rea Garvey (69 von 80).JPG www.moritz.de × 14 von 77 Erweitern Rea Garvey (68 von 80).JPG www.moritz.de × 15 von 77 Erweitern Rea Garvey (67 von 80).JPG www.moritz.de × 16 von 77 Erweitern Rea Garvey (66 von 80).JPG www.moritz.de × 17 von 77 Erweitern Rea Garvey (65 von 80).JPG www.moritz.de × 18 von 77 Erweitern Rea Garvey (64 von 80).JPG www.moritz.de × 19 von 77 Erweitern Rea Garvey (62 von 80).JPG www.moritz.de × 20 von 77 Erweitern Rea Garvey (61 von 80).JPG www.moritz.de × 21 von 77 Erweitern Rea Garvey (60 von 80).JPG www.moritz.de × 22 von 77 Erweitern Rea Garvey (59 von 80).JPG www.moritz.de × 23 von 77 Erweitern Rea Garvey (58 von 80).JPG www.moritz.de × 24 von 77 Erweitern Rea Garvey (57 von 80).JPG www.moritz.de × 25 von 77 Erweitern Rea Garvey (56 von 80).JPG www.moritz.de × 26 von 77 Erweitern Rea Garvey (55 von 80).JPG www.moritz.de × 27 von 77 Erweitern Rea Garvey (54 von 80).JPG www.moritz.de × 28 von 77 Erweitern Rea Garvey (53 von 80).JPG www.moritz.de × 29 von 77 Erweitern Rea Garvey (52 von 80).JPG www.moritz.de × 30 von 77 Erweitern Rea Garvey (51 von 80).JPG www.moritz.de × 31 von 77 Erweitern Rea Garvey (50 von 80).JPG www.moritz.de × 32 von 77 Erweitern Rea Garvey (49 von 80).JPG www.moritz.de × 33 von 77 Erweitern Rea Garvey (48 von 80).JPG www.moritz.de × 34 von 77 Erweitern Rea Garvey (47 von 80).JPG www.moritz.de × 35 von 77 Erweitern Rea Garvey (46 von 80).JPG www.moritz.de × 36 von 77 Erweitern Rea Garvey (45 von 80).JPG www.moritz.de × 37 von 77 Erweitern Rea Garvey (44 von 80).JPG www.moritz.de × 38 von 77 Erweitern Rea Garvey (43 von 80).JPG www.moritz.de × 39 von 77 Erweitern Rea Garvey (42 von 80).JPG www.moritz.de × 40 von 77 Erweitern Rea Garvey (39 von 80).JPG www.moritz.de × 41 von 77 Erweitern Rea Garvey (38 von 80).JPG www.moritz.de × 42 von 77 Erweitern Rea Garvey (36 von 80).JPG www.moritz.de × 43 von 77 Erweitern Rea Garvey (35 von 80).JPG www.moritz.de × 44 von 77 Erweitern Rea Garvey (34 von 80).JPG www.moritz.de × 45 von 77 Erweitern Rea Garvey (33 von 80).JPG www.moritz.de × 46 von 77 Erweitern Rea Garvey (32 von 80).JPG www.moritz.de × 47 von 77 Erweitern Rea Garvey (31 von 80).JPG www.moritz.de × 48 von 77 Erweitern Rea Garvey (30 von 80).JPG www.moritz.de × 49 von 77 Erweitern Rea Garvey (29 von 80).JPG www.moritz.de × 50 von 77 Erweitern Rea Garvey (28 von 80).JPG www.moritz.de × 51 von 77 Erweitern Rea Garvey (27 von 80).JPG www.moritz.de × 52 von 77 Erweitern Rea Garvey (26 von 80).JPG www.moritz.de × 53 von 77 Erweitern Rea Garvey (25 von 80).JPG www.moritz.de × 54 von 77 Erweitern Rea Garvey (24 von 80).JPG www.moritz.de × 55 von 77 Erweitern Rea Garvey (23 von 80).JPG www.moritz.de × 56 von 77 Erweitern Rea Garvey (22 von 80).JPG www.moritz.de × 57 von 77 Erweitern Rea Garvey (21 von 80).JPG www.moritz.de × 58 von 77 Erweitern Rea Garvey (20 von 80).JPG www.moritz.de × 59 von 77 Erweitern Rea Garvey (19 von 80).JPG www.moritz.de × 60 von 77 Erweitern Rea Garvey (18 von 80).JPG www.moritz.de × 61 von 77 Erweitern Rea Garvey (17 von 80).JPG www.moritz.de × 62 von 77 Erweitern Rea Garvey (16 von 80).JPG www.moritz.de × 63 von 77 Erweitern Rea Garvey (15 von 80).JPG www.moritz.de × 64 von 77 Erweitern Rea Garvey (14 von 80).JPG www.moritz.de × 65 von 77 Erweitern Rea Garvey (13 von 80).JPG www.moritz.de × 66 von 77 Erweitern Rea Garvey (12 von 80).JPG www.moritz.de × 67 von 77 Erweitern Rea Garvey (11 von 80).JPG www.moritz.de × 68 von 77 Erweitern Rea Garvey (10 von 80).JPG www.moritz.de × 69 von 77 Erweitern Rea Garvey (9 von 80).JPG www.moritz.de × 70 von 77 Erweitern Rea Garvey (8 von 80).JPG www.moritz.de × 71 von 77 Erweitern Rea Garvey (7 von 80).JPG www.moritz.de × 72 von 77 Erweitern Rea Garvey (6 von 80).JPG www.moritz.de × 73 von 77 Erweitern Rea Garvey (5 von 80).JPG www.moritz.de × 74 von 77 Erweitern Rea Garvey (4 von 80).JPG www.moritz.de × 75 von 77 Erweitern Rea Garvey (3 von 80).JPG www.moritz.de × 76 von 77 Erweitern Rea Garvey (2 von 80).JPG www.moritz.de × 77 von 77 Erweitern Rea Garvey (1 von 80).JPG www.moritz.de Prev Next

XXL-Luftballons, die durch die Menge geworfen werden? Das gab es beim Rea Garvey Konzert im Wertwiesenpark Heilbronn.

"Ich suche ständig die Herausforderung", sagt Rea Garvey. Der mit der Gruppe Reamonn bekannt gewordene Sänger ist kein Mensch, der die Füße hochlegt. Seit der Veröffentlichung seines Solo-Debütalbums „Can’t Stand The Silence“ 2011 begeistert er die deutsche Musikszene mit neuem Elan und frischen Rock- und Pop-Songs. Mit seinem aktuellen Album „Neon“ ist er im Sommer auf Open Air-Tour unterwegs und war am Samstag, 15. Juni im Heilbronner Wertwiesenpark. Musikalisch eröffnet wurde der Abend um 19.30 Uhr von Anna Loos. Sie begann ihre Karriere zunächst als Schauspielerin und wirkte bis heute in über 80 Film- und TV-Produktionen mit, meist als Hauptdarstellerin. Im Jahr 2006 sprang Anna als neue Frontfrau bei der Band Silly ein, zunächst nur als Live-Sängerin, bis vier Jahre später das erste gemeinsame Album erschien. Inzwischen hat sie mit Silly vier Alben veröffentlicht. In diesem Sommer begleitet sie Rea Garvey auf seiner Open Air-Tour. Rea Garvey hat immer wieder Herausforderungen gesucht und gefunden. Ob bei der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Nelly Furtado, Apocalyptica, In Extremo, Paul van Dyk oder als echter Entertainer bei Alive & Swingin‘, wo er zusammen mit Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier den Spirit des legendären Rat Packs in Las Vegas aufleben lässt. Den vier Staffeln der Talentshow „The Voice of Germany“ verlieh er glaubwürdige Impulse. Beim Live-Zyklus 2018 von „Sing meinen Song“ stand er ebenfalls im Mittelpunkt. Die ausverkaufte „Neon“ Arena-Tour setzte neue Maßstäbe und wurde von Publikum und Medien gleichermaßen gefeiert. Diese Euphorie nehmen Rea Garvey und seine brillante Band mit auf die Open Air-Serie, die seinen stilistisch vielfältigen und packenden Song-Kanon in einem neuen Licht erscheinen lässt.