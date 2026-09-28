Sing dela Sing, Audi Forum Neckarsulm, 25.9.26

HEILBRONN & UMLAND

×

1 von 70

DSC_4900.jpg

LC

×

2 von 70

DSC_4914.jpg

LC

×

3 von 70

DSC_4889.jpg

LC

×

4 von 70

DSC_4928.jpg

LC

×

5 von 70

DSC_4874.jpg

LC

×

6 von 70

DSC_4860.jpg

LC

×

7 von 70

DSC_4848.jpg

LC

×

8 von 70

DSC_4876.jpg

LC

×

9 von 70

DSC_4862.jpg

LC

×

10 von 70

DSC_4916.jpg

LC

×

11 von 70

DSC_4903.jpg

LC

×

12 von 70

DSC_4873.jpg

LC

×

13 von 70

DSC_4888.jpg

LC

×

14 von 70

DSC_4863.jpg

LC

×

15 von 70

DSC_4898.jpg

LC

×

16 von 70

DSC_4912.jpg

LC

×

17 von 70

DSC_4906.jpg

LC

×

18 von 70

DSC_4866.jpg

LC

×

19 von 70

DSC_4864.jpg

LC

×

20 von 70

DSC_4870.jpg

LC

×

21 von 70

DSC_4858.jpg

LC

×

22 von 70

DSC_4802..jpg

LC

×

23 von 70

DSC_4911.jpg

LC

×

24 von 70

DSC_4843..jpg

LC

×

25 von 70

DSC_4871.jpg

LC

×

26 von 70

DSC_4816.jpg

LC

×

27 von 70

DSC_4801.jpg

LC

×

28 von 70

DSC_4814.jpg

LC

×

29 von 70

DSC_4804.jpg

LC

×

30 von 70

DSC_4838.jpg

LC

×

31 von 70

DSC_4811.jpg

LC

×

32 von 70

DSC_4813.jpg

LC

×

33 von 70

DSC_4797.jpg

LC

×

34 von 70

DSC_4806.jpg

LC

×

35 von 70

DSC_4799.jpg

LC

×

36 von 70

DSC_4796..jpg

LC

×

37 von 70

DSC_4821.jpg

LC

×

38 von 70

DSC_4809.jpg

LC

×

39 von 70

DSC_4819.jpg

LC

×

40 von 70

DSC_4833.jpg

LC

×

41 von 70

DSC_4854.jpg

LC

×

42 von 70

DSC_4883.jpg

LC

×

43 von 70

DSC_4908.jpg

LC

×

44 von 70

DSC_4934.jpg

LC

×

45 von 70

DSC_4921.jpg

LC

×

46 von 70

DSC_4935.jpg

LC

×

47 von 70

DSC_4909.jpg

LC

×

48 von 70

DSC_4896.jpg

LC

×

49 von 70

DSC_4841.jpg

LC

×

50 von 70

DSC_4869.jpg

LC

×

51 von 70

DSC_4857.jpg

LC

×

52 von 70

DSC_4894.jpg

LC

×

53 von 70

DSC_4880.jpg

LC

×

54 von 70

DSC_4923.jpg

LC

×

55 von 70

DSC_4922.jpg

LC

×

56 von 70

DSC_4842.jpg

LC

×

57 von 70

DSC_4891.jpg

LC

×

58 von 70

DSC_4926.jpg

LC

×

59 von 70

DSC_4932.jpg

LC

×

60 von 70

DSC_4933.jpg

LC

×

61 von 70

DSC_4884.jpg

LC

×

62 von 70

DSC_4845.jpg

LC

×

63 von 70

DSC_4851.jpg

LC

×

64 von 70

DSC_4925.jpg

LC

×

65 von 70

DSC_4919.jpg

LC

×

66 von 70

DSC_4918.jpg

LC

×

67 von 70

DSC_4924.jpg

LC

×

68 von 70

DSC_4930.jpg

LC

×

69 von 70

DSC_4878.jpg

LC

×

70 von 70

DSC_4850.jpg

LC

Das erfolgreiche Mitsing-Format lud zu einem Abend voller Musik, Emotionen und guter Laune im Audi Forum Neckarsulm ein.

Tags