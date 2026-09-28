Sing dela Sing, Audi Forum Neckarsulm, 25.9.26

1 von 70
LC
2 von 70
LC
3 von 70
LC
4 von 70
LC
5 von 70
LC
6 von 70
LC
7 von 70
LC
8 von 70
LC
9 von 70
LC
10 von 70
LC
11 von 70
LC
12 von 70
LC
13 von 70
LC
14 von 70
LC
15 von 70
LC
16 von 70
LC
17 von 70
LC
18 von 70
LC
19 von 70
LC
20 von 70
LC
21 von 70
LC
22 von 70
LC
23 von 70
LC
24 von 70
LC
25 von 70
LC
26 von 70
LC
27 von 70
LC
28 von 70
LC
29 von 70
LC
30 von 70
LC
31 von 70
LC
32 von 70
LC
33 von 70
LC
34 von 70
LC
35 von 70
LC
36 von 70
LC
37 von 70
LC
38 von 70
LC
39 von 70
LC
40 von 70
LC
41 von 70
LC
42 von 70
LC
43 von 70
LC
44 von 70
LC
45 von 70
LC
46 von 70
LC
47 von 70
LC
48 von 70
LC
49 von 70
LC
50 von 70
LC
51 von 70
LC
52 von 70
LC
53 von 70
LC
54 von 70
LC
55 von 70
LC
56 von 70
LC
57 von 70
LC
58 von 70
LC
59 von 70
LC
60 von 70
LC
61 von 70
LC
62 von 70
LC
63 von 70
LC
64 von 70
LC
65 von 70
LC
66 von 70
LC
67 von 70
LC
68 von 70
LC
69 von 70
LC
70 von 70
LC
Das erfolgreiche Mitsing-Format lud zu einem Abend voller Musik, Emotionen und guter Laune im Audi Forum Neckarsulm ein.