SPASSIX Open Air Impressionen, 13.8.26

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Vergangenen Donnerstag, am 13. August 2026, kam die Open Air Version der beliebten SPASSIX Comedy Nacht wieder nach Heilbronn. Die fünf Comedians, allesamt bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten, brachten gute Laune und professionelle Auftritte in eine entspannte Sommernacht. Tuchfühlung mit den Comedians war in jeder der fünf Spielstätten dabei, denn man saß auch beim Open-Air-Format nur wenige Meter vor der Bühne!

Die meisten Gäste nutzen den wunderschönen Sommerabend, um vor den Shows etwas zu genießen und sich für ein langes Programm zu stärken. Alle Locations aus dem vergangenen Jahr waren wieder mit dabei und überzeugten mit ihrem Open-Air-Ambiente und leckerem Essen: Das Heilbronner Jägerhaus hatte seine Spielstätte im großen Biergarten mit Naturbühne, zum Essen gab‘s schwäbische und internationale Speisen. Im Weingut Kurz-Wagner auf dem Haigern fand das Event im toskanisch anmutenden Innenhof statt, serviert wurden sommerlich-regionale Spezialitäten vom Grill. Im pane e vino im Golfclub Liebenstein stiegen die Shows auf der Terrasse direkt am Golfplatz, das Lokal bewirtete die Gäste mit italienischen Spezialitäten. Bei den Lauffener Weingärtnern bespielte SPASSIX den Innenhof, wo sonst das Lauffener Weinfest stattfindet. Zu den edlen Genossenschaftsweinen wurden Burger und Leckereien vom Grill serviert. Im RoadHouse Club in Heilbronn-Böckingen fanden die Shows im Biergarten statt, es gab biergartentypische Gerichte.

Mit dabei waren der Mainzer Pizzabäcker Ciro Visone, der von seinem Leben in der Pizzeria und vielen nicht ganz ernst zu nehmenden amourösen Erlebnissen erzählte, der renommierte Stand-Up Comedian Thomas Schmidt präsentierte sein neuestes Programm "Bitter Sweet Sympathy", das die Zuschauer auf eine einzigartige Achterbahnfahrt der Emotionen entführte. C. Heiland kam mit seinem furiosen neuen Programm. Er begleitete sich dabei selbst auf seinem treuen Omnichord. Dieses Mal drehte sich alles um innere und äußere Schönheit, Liebe und Wurstsalat. Das genial komische Bauchredner-Duo Marcelini & Oskar lieferte eine bravouröse, mit vielen spontanen Elementen gespickte Show. Ein frecher Hund, magische Illusionen, Travestie-Glamour und purer Humor sorgten für erstklassiges Entertainment und unvergessliche Lachsalven. Der Österreicher Niko Formanek plauderte mit Wiener Schmäh schonungslos und brüllend komisch über die Peinlichkeiten nach 30 Jahren Ehe-Alltag: Kinder, Haustiere und Elternsprechtage in der Schule – all das muss eine gute Ehe mit Liebe, Toleranz und Humor überstehen.

Die Comedians spielten vier Shows, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach war eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten konnte. Während die Comedians von Bühne zu Bühne wechselten, blieben die Gäste den ganzen Abend in ihrem Lokal und verbrachten dort einen kurzweiligen und gleichzeitig gechillten Abend.

Die nächste SPASSIX Comedy-Nacht lässt nicht lange auf sich warten: Bereits am Donnerstag, den 5.11.26 kommt sie mit neun Comedians in neun Lokale in Heilbronn, Neckarsulm, Neckarwestheim und Talheim. Tickets gibt’s bereits im ermäßigten Vorverkauf.

www.spassix.de