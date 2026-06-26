Talmarkt Bad Wimpfen Eröffnung, 25.6.26

×
1 von 52
×
2 von 52
×
3 von 52
×
4 von 52
×
5 von 52
×
6 von 52
×
7 von 52
×
8 von 52
×
9 von 52
×
10 von 52
×
11 von 52
×
12 von 52
×
13 von 52
×
14 von 52
×
15 von 52
×
16 von 52
×
17 von 52
×
18 von 52
×
19 von 52
×
20 von 52
×
21 von 52
×
22 von 52
×
23 von 52
×
24 von 52
×
25 von 52
×
26 von 52
×
27 von 52
×
28 von 52
×
29 von 52
×
30 von 52
×
31 von 52
×
32 von 52
×
33 von 52
×
34 von 52
×
35 von 52
×
36 von 52
×
37 von 52
×
38 von 52
×
39 von 52
×
40 von 52
×
41 von 52
×
42 von 52
×
43 von 52
×
44 von 52
×
45 von 52
×
46 von 52
×
47 von 52
×
48 von 52
×
49 von 52
×
50 von 52
×
51 von 52
×
52 von 52
O'zapft ist! Mit dem traditionellen Fassanstich durch den stellvertretenden Bürgermeister wurde der 1061. Talmarkt Bad Wimpfen offiziell eröffnet.