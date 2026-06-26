Talmarkt Bad Wimpfen Eröffnung, 25.6.26

HEILBRONN & UMLAND

×

1 von 52

IMG_6971.jpg
×

2 von 52

IMG_7009.jpg
×

3 von 52

IMG_6996.jpg
×

4 von 52

IMG_7001.jpg
×

5 von 52

IMG_7019.jpg
×

6 von 52

IMG_7021.jpg
×

7 von 52

IMG_6935.jpg
×

8 von 52

IMG_7020.jpg
×

9 von 52

IMG_7008.jpg
×

10 von 52

IMG_7022.jpg
×

11 von 52

IMG_6933.jpg
×

12 von 52

IMG_7018.jpg
×

13 von 52

IMG_6943.jpg
×

14 von 52

IMG_6992.jpg
×

15 von 52

IMG_6994.jpg
×

16 von 52

IMG_7010.jpg
×

17 von 52

IMG_6981.jpg
×

18 von 52

IMG_6940.jpg
×

19 von 52

IMG_6997.jpg
×

20 von 52

IMG_6982.jpg
×

21 von 52

IMG_6945.jpg
×

22 von 52

IMG_6934.jpg
×

23 von 52

IMG_6986.jpg
×

24 von 52

IMG_6993.jpg
×

25 von 52

IMG_6987.jpg
×

26 von 52

IMG_6946.jpg
×

27 von 52

IMG_6991.jpg
×

28 von 52

IMG_6936.jpg
×

29 von 52

IMG_6985.jpg
×

30 von 52

IMG_6990.jpg
×

31 von 52

IMG_6963.jpg
×

32 von 52

IMG_6977.jpg
×

33 von 52

IMG_6974.jpg
×

34 von 52

IMG_6948.jpg
×

35 von 52

IMG_6964.jpg
×

36 von 52

IMG_6998.jpg
×

37 von 52

IMG_6999.jpg
×

38 von 52

IMG_7000.jpg
×

39 von 52

IMG_7014.jpg
×

40 von 52

IMG_7015.jpg
×

41 von 52

IMG_7017.jpg
×

42 von 52

IMG_7003.jpg
×

43 von 52

IMG_7002.jpg
×

44 von 52

IMG_7016.jpg
×

45 von 52

IMG_7012.jpg
×

46 von 52

IMG_7006.jpg
×

47 von 52

IMG_7007.jpg
×

48 von 52

IMG_7013.jpg
×

49 von 52

IMG_7005.jpg
×

50 von 52

IMG_6938.jpg
×

51 von 52

IMG_6939.jpg
×

52 von 52

IMG_7004.jpg

O'zapft ist! Mit dem traditionellen Fassanstich durch den stellvertretenden Bürgermeister wurde der 1061. Talmarkt Bad Wimpfen offiziell eröffnet. 

Tags