Ü30 golden night Premiere feiert Traumstart im Green Door, 28.12.24

Eine neue Partyreihe wurde kreiert - und am Samstag, den 28.12.24, legte die Ü30 golden night im am Tag zuvor wieder eröffneten legendären Green Door einen Traumstart hin.

An den Turntables stand kein geringerer als Top DJ Toni Montana. Er kennt die Szene wie kein anderer und hat schon bei zahllosen großen Events und in den angesagtesten Clubs aufgelegt. Bereits ab 21 Uhr füllte sich das Green Door, das in edlem Ambiente und mit neuer, leistungsstarker Licht- und Tonanlage ausgestattet den perfekten Rahmen für eine fantastische Party bot.

Schon nach kurzer Zeit ging die Party voll ab, und das Publikum war nicht mehr zu bremsen. Gastgeber Babak „Babi“ Samangi war begeistert: „Das ist nach der gestrigen Eröffnung ein perfekter Start. Alle haben Spaß, super Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute. Ich freue mich auf die nächste Ü30 golden night.“ Auch DJ Toni Montana freut sich über den gelungenen Party-Abend: „Schon bei der Live-Nacht im November habe ich gesehen, dass die Heilbronner tolle Partys feiern können. Aber heute haben wir das noch getoppt.“

So wird das nächste Event nicht lange auf sich warten lassen. Die Silvester golden night verspricht zum Jahreswechsel, am Dienstag, den 31. Dezember, wieder Partystimmung vom Feinsten. Alle Infos und Tickets gibt es hier.