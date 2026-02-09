Vernissage: 30 Jahre Kunstfreu(n)de, 6.2.26

HEILBRONN & UMLAND

Die "Kunstfreunde Neckarsulm", ein Zusammenschluss von rund 20 Künstlern aus Neckarsulm und Umgebung, zeigten in ihrer Jubiläumsausstellung in der Volkshochschule die Bandbreite ihres künstlerischen Werks.

