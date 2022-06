× 1 von 18 Erweitern × 2 von 18 Erweitern × 3 von 18 Erweitern × 4 von 18 Erweitern × 5 von 18 Erweitern × 6 von 18 Erweitern × 7 von 18 Erweitern × 8 von 18 Erweitern × 9 von 18 Erweitern × 10 von 18 Erweitern × 11 von 18 Erweitern × 12 von 18 Erweitern × 13 von 18 Erweitern × 14 von 18 Erweitern × 15 von 18 Erweitern × 16 von 18 Erweitern × 17 von 18 Erweitern × 18 von 18 Erweitern Prev Next

Weingenuss in traubenhafter Umgebung - das war Wein am See. Bei strahlendem Sonnenschein boten 20 Weingüter in idyllischer Lage am Breitenauer See rund 170 verschiedene Weine zum Verkosten an.

Fotos: Niklas Hesser, nh-fotografie