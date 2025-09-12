Eröffnung Heilbronner Weindorf 11.09.2025 Teil I

×

1 von 60

IMG_8582.jpg
×

2 von 60

IMG_8588.jpg
×

3 von 60

IMG_8583.jpg
×

4 von 60

IMG_8585.jpg
×

5 von 60

IMG_8606.jpg
×

6 von 60

IMG_8593.jpg
×

7 von 60

IMG_8562.jpg
×

8 von 60

IMG_8558.jpg
×

9 von 60

IMG_8590.jpg
×

10 von 60

IMG_8567.jpg
×

11 von 60

IMG_8600.jpg
×

12 von 60

IMG_8598.jpg
×

13 von 60

IMG_8601.jpg
×

14 von 60

IMG_8603.jpg
×

15 von 60

IMG_8607.jpg
×

16 von 60

IMG_8595.jpg
×

17 von 60

IMG_8609.jpg
×

18 von 60

IMG_8613.jpg
×

19 von 60

IMG_8621.jpg
×

20 von 60

IMG_8589.jpg
×

21 von 60

IMG_8622.jpg
×

22 von 60

IMG_8570.jpg
×

23 von 60

IMG_8618.jpg
×

24 von 60

IMG_8631.jpg
×

25 von 60

IMG_8612.jpg
×

26 von 60

IMG_8568.jpg
×

27 von 60

IMG_8627.jpg
×

28 von 60

IMG_8639.jpg
×

29 von 60

IMG_8569.jpg
×

30 von 60

IMG_8573.jpg
×

31 von 60

IMG_8577.jpg
×

32 von 60

IMG_8624.jpg
×

33 von 60

IMG_8629.jpg
×

34 von 60

IMG_8634.jpg
×

35 von 60

IMG_8635.jpg
×

36 von 60

IMG_8641.jpg
×

37 von 60

IMG_8642.jpg
×

38 von 60

IMG_8643.jpg
×

39 von 60

IMG_8645.jpg
×

40 von 60

IMG_8647.jpg
×

41 von 60

IMG_8649.jpg
×

42 von 60

IMG_8651.jpg
×

43 von 60

IMG_8656.jpg
×

44 von 60

IMG_8657.jpg
×

45 von 60

IMG_8659.jpg
×

46 von 60

IMG_8661.jpg
×

47 von 60

IMG_8663.jpg
×

48 von 60

IMG_8664.jpg
×

49 von 60

IMG_8666.jpg
×

50 von 60

IMG_8667.jpg
×

51 von 60

IMG_8670.jpg
×

52 von 60

IMG_8672.jpg
×

53 von 60

IMG_8674.jpg
×

54 von 60

IMG_8676.jpg
×

55 von 60

IMG_8678.jpg
×

56 von 60

IMG_8680.jpg
×

57 von 60

IMG_8682.jpg
×

58 von 60

IMG_8683.jpg
×

59 von 60

IMG_8686.jpg
×

60 von 60

IMG_8689.jpg

Bunten Konfetti regnete es bei der Eröffnung des 53. Heilbronner Weindorfs am Donnerstag, 11. September, wo die Besucher neben stimmungsvoller Live-Musik, Weinproben und kulinarischer Spezialitäten jede Menge gute Laune erwartete.

Tags