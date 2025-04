Weisse Flotte Eröffnung, Heilbronn, 5.4.25

× 1 von 64 Erweitern × 2 von 64 Erweitern × 3 von 64 Erweitern × 4 von 64 Erweitern × 5 von 64 Erweitern × 6 von 64 Erweitern × 7 von 64 Erweitern × 8 von 64 Erweitern × 9 von 64 Erweitern × 10 von 64 Erweitern × 11 von 64 Erweitern × 12 von 64 Erweitern × 13 von 64 Erweitern × 14 von 64 Erweitern × 15 von 64 Erweitern × 16 von 64 Erweitern × 17 von 64 Erweitern × 18 von 64 Erweitern × 19 von 64 Erweitern × 20 von 64 Erweitern × 21 von 64 Erweitern × 22 von 64 Erweitern × 23 von 64 Erweitern × 24 von 64 Erweitern × 25 von 64 Erweitern × 26 von 64 Erweitern × 27 von 64 Erweitern × 28 von 64 Erweitern × 29 von 64 Erweitern × 30 von 64 Erweitern × 31 von 64 Erweitern × 32 von 64 Erweitern × 33 von 64 Erweitern × 34 von 64 Erweitern × 35 von 64 Erweitern × 36 von 64 Erweitern × 37 von 64 Erweitern × 38 von 64 Erweitern × 39 von 64 Erweitern × 40 von 64 Erweitern × 41 von 64 Erweitern × 42 von 64 Erweitern × 43 von 64 Erweitern × 44 von 64 Erweitern × 45 von 64 Erweitern × 46 von 64 Erweitern × 47 von 64 Erweitern × 48 von 64 Erweitern × 49 von 64 Erweitern × 50 von 64 Erweitern × 51 von 64 Erweitern × 52 von 64 Erweitern × 53 von 64 Erweitern × 54 von 64 Erweitern × 55 von 64 Erweitern × 56 von 64 Erweitern × 57 von 64 Erweitern × 58 von 64 Erweitern × 59 von 64 Erweitern × 60 von 64 Erweitern × 61 von 64 Erweitern × 62 von 64 Erweitern × 63 von 64 Erweitern × 64 von 64 Erweitern Prev Next

An Bord der MS Königin Silvia feierten gelandene Gäste am Samstag die Eröffnung der touristischen Neckarschifffahrt, die ab sofort von der Weissen Flotte Heidelberg in Heilbronn regelmäßig angeboten wird.