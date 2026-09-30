Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher, Neckarsulm, 29.9.26

×
1 von 43
LC
×
2 von 43
LC
×
3 von 43
LC
×
4 von 43
LC
×
5 von 43
LC
×
6 von 43
LC
×
7 von 43
LC
×
8 von 43
LC
×
9 von 43
LC
×
10 von 43
LC
×
11 von 43
LC
×
12 von 43
LC
×
13 von 43
LC
×
14 von 43
LC
×
15 von 43
LC
×
16 von 43
LC
×
17 von 43
LC
×
18 von 43
LC
×
19 von 43
LC
×
20 von 43
LC
×
21 von 43
LC
×
22 von 43
LC
×
23 von 43
LC
×
24 von 43
LC
×
25 von 43
LC
×
26 von 43
LC
×
27 von 43
LC
×
28 von 43
LC
×
29 von 43
LC
×
30 von 43
LC
×
31 von 43
LC
×
32 von 43
LC
×
33 von 43
LC
×
34 von 43
LC
×
35 von 43
LC
×
36 von 43
LC
×
37 von 43
LC
×
38 von 43
LC
×
39 von 43
LC
×
40 von 43
LC
×
41 von 43
LC
×
42 von 43
LC
×
43 von 43
LC
Christine Westermann und Mona Ameziane brachten ihr Erfolgsformat „Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher“ auf die Bühne des Audi Forums Neckarsulm.