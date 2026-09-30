Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher, Neckarsulm, 29.9.26

HEILBRONN & UMLAND

×

1 von 43

DSC_5000.jpg

LC

×

2 von 43

DSC_4939.jpg

LC

×

3 von 43

DSC_5029.jpg

LC

×

4 von 43

DSC_4938.jpg

LC

×

5 von 43

DSC_4976.jpg

LC

×

6 von 43

DSC_4988.jpg

LC

×

7 von 43

DSC_4963.jpg

LC

×

8 von 43

DSC_4977.jpg

LC

×

9 von 43

DSC_4949.jpg

LC

×

10 von 43

DSC_4975.jpg

LC

×

11 von 43

DSC_4964.jpg

LC

×

12 von 43

DSC_4959.jpg

LC

×

13 von 43

DSC_4971.jpg

LC

×

14 von 43

DSC_5006.jpg

LC

×

15 von 43

DSC_4973.jpg

LC

×

16 von 43

DSC_5028.jpg

LC

×

17 von 43

DSC_5014.jpg

LC

×

18 von 43

DSC_5002.jpg

LC

×

19 von 43

DSC_4966.jpg

LC

×

20 von 43

DSC_4994.jpg

LC

×

21 von 43

DSC_4981.jpg

LC

×

22 von 43

DSC_4942.jpg

LC

×

23 von 43

DSC_4956.jpg

LC

×

24 von 43

DSC_4954.jpg

LC

×

25 von 43

DSC_4983.jpg

LC

×

26 von 43

DSC_4941.jpg

LC

×

27 von 43

DSC_5016.jpg

LC

×

28 von 43

DSC_4969.jpg

LC

×

29 von 43

DSC_4979.jpg

LC

×

30 von 43

DSC_5010.jpg

LC

×

31 von 43

DSC_4986.jpg

LC

×

32 von 43

DSC_4992.jpg

LC

×

33 von 43

DSC_4950.jpg

LC

×

34 von 43

DSC_4944.jpg

LC

×

35 von 43

DSC_4952.jpg

LC

×

36 von 43

DSC_4946.jpg

LC

×

37 von 43

DSC_4984.jpg

LC

×

38 von 43

DSC_4990.jpg

LC

×

39 von 43

DSC_4935.jpg

LC

×

40 von 43

DSC_4936.jpg

LC

×

41 von 43

DSC_5023.jpg

LC

×

42 von 43

DSC_5026.jpg

LC

×

43 von 43

DSC_5018.jpg

LC

Christine Westermann und Mona Ameziane brachten ihr Erfolgsformat „Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher“ auf die Bühne des Audi Forums Neckarsulm.

Tags