Michael Wendler, Almrausch, Reutlingen, 12.9.25

Ein Name der polarisiert – ein Künstler, der seit Jahrzehnten die deutsche Schlagerszene prägt: Michael Wendler besuchte das Reutlinger Almrausch! Seine Hits wie „Egal“, „Sie liebt den DJ“ oder „Nina“ haben Kultstatus erreicht. An diesem Abend hatte das Publikum eine perfekte Chance, sich ein eigenes Bild von ihm zu machen – live, persönlich, musikalisch.
1 von 40
Foto: partyfotograf.de
2 von 40
Foto: partyfotograf.de
3 von 40
Foto: partyfotograf.de
4 von 40
Foto: partyfotograf.de
5 von 40
Foto: partyfotograf.de
6 von 40
Foto: partyfotograf.de
7 von 40
Foto: partyfotograf.de
8 von 40
Foto: partyfotograf.de
9 von 40
Foto: partyfotograf.de
10 von 40
Foto: partyfotograf.de
11 von 40
Foto: partyfotograf.de
12 von 40
Foto: partyfotograf.de
13 von 40
Foto: partyfotograf.de
14 von 40
Foto: partyfotograf.de
15 von 40
Foto: partyfotograf.de
16 von 40
Foto: partyfotograf.de
17 von 40
Foto: partyfotograf.de
18 von 40
Foto: partyfotograf.de
19 von 40
Foto: partyfotograf.de
20 von 40
Foto: partyfotograf.de
21 von 40
Foto: partyfotograf.de
22 von 40
Foto: partyfotograf.de
23 von 40
Foto: partyfotograf.de
24 von 40
Foto: partyfotograf.de
25 von 40
Foto: partyfotograf.de
26 von 40
Foto: partyfotograf.de
27 von 40
Foto: partyfotograf.de
28 von 40
Foto: partyfotograf.de
29 von 40
Foto: partyfotograf.de
30 von 40
Foto: partyfotograf.de
31 von 40
Foto: partyfotograf.de
32 von 40
Foto: partyfotograf.de
33 von 40
Foto: partyfotograf.de
34 von 40
Foto: partyfotograf.de
35 von 40
Foto: partyfotograf.de
36 von 40
Foto: partyfotograf.de
37 von 40
Foto: partyfotograf.de
38 von 40
Foto: partyfotograf.de
39 von 40
Foto: partyfotograf.de
40 von 40
Foto: partyfotograf.de
Fotos: partyfotograf.de