schön&gut, Münsingen, 31.10.24

Die schön&gut öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Tore. Zum 16. Mal findet die Herbstmesse im albgut in Münsingen im Herzen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb statt. Vor allem die Fülle an regionalen Spezialitäten, die jedes Genießerherz höherschlagen lässt, zeichnet die Messe aus. Hier können die Besucher für einige Stunden der Hektik des Alltags entfliehen und sich durch die gebotenen Besonderheiten durchschmecken und -fühlen. Vom 31. Oktober bis 03. November gibt es die Möglichkeit, dieses Paradies in den ehemaligen Kornspeicherhallen zu erleben.

Über 200 ausgewählte Aussteller präsentieren dort regionale und internationale Köstlichkeiten für Augen und Gaumen, Neues und Inspirierendes zu Tisch- und Wohnkultur, Sinnliches und Feines zum Wohlfühlen. Zudem erwartet Sie eine Vielfalt an Albtextilien sowie feinste Kulinarik aus der Region: Das vielfältige Angebot reicht von Leckereien und Produkten von der Lammwurst über Käse und Ziegenmilchseife bis hin zur Kollektion aus Biosphärenwolle.

Sie bringen die regionale Vielfalt mit frischen Lebensmitteln auf den Tisch: Direktvermarkter aus der Region bieten in der Markthalle bereits zum dritten Mal ihre hochwertigen Eigenprodukte an.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Angebote für Groß und Klein: Bei der "Kleinen Tierschau" werden verschiedene regionale Tierarten präsentiert, bei der Hüte-Vorstellung erleben Sie den Alltag eines Schäfers hautnah mit und der "Rollenden Ponyhof" lässt Kinder erste Erfahrungen beim Ponyreiten sammeln.

Die Messe wird auch in diesem Jahr von der Berg Brauerei Ulrich Zimmermann, der Kreissparkasse Reutlingen und der Stadthalle Reutlingen unterstützt, die mit ihrem Sponsoring einen bedeutsamen Beitrag zur Veranstaltung leisten. Veranstalter ist auch in diesem Jahr wieder die solutioncube GmbH aus Reutlingen.

Tickets sind noch erhältlich: Das Ticket berechtigt auch zur kostenlosen Anreise mit dem bestehenden Linienverkehr im naldo-Gebiet.

Alle aktuellen Infos finden sich unter www.schön-und-gut.com.

