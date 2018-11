1.11. Stuttgarter Jazztage, Theaterhaus Stuttgart

×

Kathrin Pechlof Trio bei den Stuttgarter Jazztagen der IG Jazz 2018 im Theaterhaus Stuttgart am 01.11.2018:Kathrin Pechlof (Harfe), Christian Weidner (Altsax), Robert Landfermann (bass)Jazz modern, kompromisslos, innovativ"Kathrin Pechlof Trio" spannernde Musikerin mit ungewöhnlichem Instrument. Zudem der neue Stuttgarter Saxophonprofessor Christian WeidnerKathrin Pechlof (Harfe), Christian Weidner (Altsax), Robert Landfermann (bass)Die Harfe hat im Jazz noch nie eine tragende Rolle gespielt - allerdings umfasst die musikalische Biographie der Harfenistin Kathrin Pechlof weit mehr als nur Jazz. Ihr Erfolg sowohl in der traditionellen als auch in der zeitgenössischen klassischen Musik, ihr Ausflug in eine jazzige Version bayerischer Volksmusik und den Avant-Pop des Cosmic Groove Orchestra haben zu ihrer späteren Hinwendung zum zeitgenössischen Jazz und zur Zusammenarbeit mit führenden Musikern der aktuellen deutschen Jazzszene wie Pablo Held, Niels Klein und Sebastian Gille geführt. Dieser Hintergrund verleiht Pechlofs Spiel eine Tiefe und Bandbreite, durch die sie sich an die Spitze der neuen Generation innovativer Musiker stellt. Pechlofs Trio aus gleichgesinnten Musikern – dem Altsaxophonisten/Komponisten Christian Weidner und dem Bassisten Robert Landfermann – lotet bereits seit sieben Jahren die Grenzen der Musik aus.